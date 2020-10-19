Baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Konya’da kaldırımda yürürken çarptığı baba ile 5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.O. (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, baba Bünyamin Özkan (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kaza nedeniyle gözaltına alınan şüpheli F.O.’nun Cumhuriyet Başsavcılığınca “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama kararı verilen F.O.’nun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

