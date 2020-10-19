HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Konya’da kaldırımda yürürken çarptığı baba ile 5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da kaldırımda yürürken çarptığı baba ile 5 yaşındaki oğlunun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.O. (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, baba Bünyamin Özkan (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kaza nedeniyle gözaltına alınan şüpheli F.O.’nun Cumhuriyet Başsavcılığınca “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama kararı verilen F.O.’nun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek olduHababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi!
Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti
Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Diğer Haberler
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 19 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları açıklandı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu
Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı
Dünyanın en iyisi! Bakan bir daha baktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.