Baba ve oğulları Antalya kampında

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile içi iletişimin gelişmesi amacıyla babaların oğullarıyla vakit geçirebilmeleri için "Baba ve Oğul Kampı" düzenlendi.

Döşemealtı ilçesi Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe katılan 45 baba ve oğlu, teknolojiden uzak, doğayla iç içe, aile bağlarının kuvvetlenmesi için birlikte zaman geçirme fırsatı buluyor.

Kamp süresince babalar ve oğulları, bir yandan el sanatları, halk oyunları, okçuluk gibi etkinliklere katılıyor, bir yandan da empati istasyonlarıyla birbirlerini anlamak için çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampı ve İzcilik Dairesi Başkanlığı program sorumlu Osman Padır, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baba ve oğul kampını düzenlediklerini, yedinci ayağını Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampı düzenlemedeki amaçlarının babalar ve oğulları arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Padır, "Kamp süresince babalar ve oğulları bir arada oyunlar oynayıp etkinliklere katılacak. Evde ve sosyal hayatta birlikte çok vakit geçiremeyen babalar ile oğullarının burada birlikte vakit geçirmeleri sağlıyoruz. Aldığımız dönüşlerde ise bu kampların çok verimli olduğunu anladık." dedi.