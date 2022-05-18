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  4. Baba ve oğullarından dudak uçuklatan vurgun! 100 milyon TL, 300 milyon TL'yi bulabilir

Baba ve oğullarından dudak uçuklatan vurgun! 100 milyon TL, 300 milyon TL'yi bulabilir

18.05.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’den dudak uçuklatan bir vurgun haberi geldi. Baba ve 3 oğlu, açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde etti. Şüpheliler kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Öte yandan olayda 200 müştekinin daha olabileceği ve miktarın 300 milyon TL’yi bulabileceği belirtildi.

Baba ve oğullarından dudak uçuklatan vurgun! 100 milyon TL, 300 milyon TL'yi bulabilir

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. (58) ve oğulları G.Y. (30), A.Y. (20) ve S.Y.’nin (32) Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren bir şirket açarak ilk önce piyasada güven sağladıklarını, son aylarda ise yapmış oldukları ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Baba ve 3 oğlunun kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

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Operasyonda yapılan aramada 787 bin TL, 10 bin avro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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300 MİLYON TL'Yİ BULABİLİR

Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü. (İHA)

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Kayseri
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