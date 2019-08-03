HABER

Baba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada iki oğul ve damat, baba ve üvey anneyi feci şekilde dövüp, darp ederek hastanelik etti.

Baba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada iki oğul ve damat, baba ve üvey anneyi feci şekilde dövüp, darp ederek hastanelik etti. Sopalarla babaları ve üvey annelerini darp eden saldırganlar vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Yukarı Dudullu Mahallesi, Yakamoz Sokak'ta meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; 74 yaşındaki Hasan Tepetan eşinin vefatının ardından Kibar Tepetan ile evlendi. Babalarının evlenmesine baştan beri karşı olan aile üyeleri ve Hasan Tepetan arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR
Bu sabah saatlerinde ise Kibar Tepetan işe gitmek için evinden çıktığı sırada iki oğlu ve damadının sopalı saldırısına uğradı. Bağrışmaları duyan baba hemen aşağıya inerek araya girmeye çalıştı. Baba da aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar saldırganlara müdahale etti. Sopalı saldırganlar araçla olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANELİK OLDULAR
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tepetan çifti, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kibar Tepetan, "Oğulları ve damadı beni bu hale getirdi. Sabah işe gitmek için evden çıktığım sırada nerden geldiğini anlayamadım sopalarla saldırdılar. Babalarıyla evlendim. Nereden bilecektim böyle olacağını, hayatımı bitireceklerini" diye konuştu. Yaralı baba Hasan Tepetan "Oğullarım ve damadım saldırdı. Hesapta evlendiğim diye. Mal derdindeler, miras yüzünden" diye konuştu.

POLİS OĞULLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Hasan Tepetan, iki oğlu ve damadından şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Baba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradıBaba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradıBaba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradıBaba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradı

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Trabzon'da her okula bir sokak köpeğiTrabzon'da her okula bir sokak köpeği
Datça'da 42 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 42 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.