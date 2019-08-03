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Baba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradı (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada iki oğul ve damat, baba ve üvey anneyi feci şekilde dövüp, darp ederek hastanelik etti.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada iki oğul ve damat, baba ve üvey anneyi feci şekilde dövüp, darp ederek hastanelik etti. Sopalarla babaları ve üvey annelerini darp eden saldırganlar vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yukarı Dudullu Mahallesi, Yakamoz Sokak'ta meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti; 74 yaşındaki Hasan Tepetan eşinin vefatının ardından Kibar Tepetan ile evlendi. Babalarının evlenmesine baştan beri karşı olan aile üyeleri ve Hasan Tepetan arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Bu sabah saatlerinde ise Kibar Tepetan işe gitmek için evinden çıktığı sırada iki oğlu ve damadının sopalı saldırısına uğradı. Bağrışmaları duyan baba hemen aşağıya inerek araya girmeye çalıştı. Baba da aldığı darbelerle yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar saldırganlara müdahale etti. Sopalı saldırganlar araçla olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANELİK OLDULAR

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tepetan çifti, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kibar Tepetan, "Oğulları ve damadı beni bu hale getirdi. Sabah işe gitmek için evden çıktığım sırada nerden geldiğini anlayamadım sopalarla saldırdılar. Babalarıyla evlendim. Nereden bilecektim böyle olacağını, hayatımı bitireceklerini" diye konuştu. Yaralı baba Hasan Tepetan "Oğullarım ve damadım saldırdı. Hesapta evlendiğim diye. Mal derdindeler, miras yüzünden" diye konuştu.

POLİS OĞULLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hasan Tepetan, iki oğlu ve damadından şikayetçi olurken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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