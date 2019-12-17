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Baba yadigarı, 1930 model otomobile ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:52 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 1930 model 'Fordson' marka otomobili babalarının vasiyeti üzerine satmayan Aşkan kardeşler, klasik aracı bakımını yaptırıp, koruyor.

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 1930 model 'Fordson' marka otomobili babalarının vasiyeti üzerine satmayan Aşkan kardeşler, klasik aracı bakımını yaptırıp, koruyor. Bina altında park halinde olan, kentin ilk otomobili, görenlerin ilgisini çekiyor.
'Fordson' marka, 1930 model otomobilin sahibi Cevat Aşkan'ın yaşamını yitirmesinin ardından vasiyeti üzerine çocukları Aziz Aşkan ve Gül Aşkan Hüsem, klasik araca gözü gibi bakmaya başladı. Kentin ilk otomobili olan, bir dönem valilik, hastane ve itfaiye teşkilatı hizmetlerinde kullanılan araç, binanın altında park halinde duruyor. Tüm parçaları orijinal olan klasik otomobil, görenlerin ilgisini çekiyor.
'SATARSANIZ HAKKIMI HELAL ETMEM' DEMİŞ
Gül Aşkan Hüsem, babasından kalan aracın, kentin ilk otomobili olduğunu belirterek, "Babam, vefatından önce bize, 'Bu arabayı satarsanız hakkımı helal etmem' demişti. O nedenle bizim için çok değerli. Gözümüz gibi koruyoruz. Soranlar oluyor; ama satmayacağız. Bu, bize baba yadigarı" diye konuştu.
Aziz Aşkan da "Rahmetli babam vefat ettikten sonra kimse binmek istemedi. Elimizden geldiği kadar ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.
Gül Aşkan Hüsem'in eşi Muhsin Hüsem ise "Rahmetli kayınpederden kalma 1930 model araba. Bu otomobili bir dönem ben de kullandım. Vergisi çok olduğu için kullanmadım. Şimdi vergi kaydı düşürüldü. Park halinde duruyor" diye konuştu.

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