HABER
  4. Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti

Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Antalya'da ata yadigarı bıçakçılık mesleğini sürdüren Mustafa Bıçakçılar (70), bir müşterinin bileyletmeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark edince 4 yeni bıçak karşılığı istedi.

Antalya'da ata yadigarı bıçakçılık mesleğini sürdüren Mustafa Bıçakçılar (70), bir müşterinin bileyletmeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark edince 4 yeni bıçak karşılığı istedi. Teklifi kabul etmeyen ve yıllar içinde yaşamını yitiren müşterinin vasiyeti üzerine oğlu, bıçakları Mustafa Bıçakçılar'a hediye etti. Baba yadigarı dövme bıçakları dükkanında sergileyen Bıçakçılar, Bu bıçaklar benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak dedi.
Muratpaşa ilçesindeki Demirciler ve Sobacılar Çarşısı'nda, küçük bir dükkanda bıçakçılık yapan Mustafa Bıçakçılar, 1875 yılından bu yana ata mesleğini sürdürdüklerini söyledi. Eski bıçakların özlemini çektiğini anlatan Mustafa Bıçakçılar, ocaklarda yapılan dövme bıçakların yerini hazır bıçakların aldığını söyledi. 7 yaşında amcasından ve babası İbrahim Bıçakçılar'dan bıçakçılığı öğrendiğini aktaran Mustafa Bıçakçılar, 8 yıl önce kurban bayramı arifesinde yaşadığı bir anıyı aktardı.
BABASININ VESİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
Bir müşterinin bileyletmeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark ettiğini anlatan Bıçakçılar, bıçakları müşteriden istediğini, karşılığında 4 bıçak hediye etmeyi teklif ettiğini söyledi. Müşterinin, Baban bize bu bıçakları özel olarak yaptı. İbrahim usta Andızlı Mezarlığı'ndan çıkıp, bana iki tane daha bıçak yapsın, elimdeki bıçakları sana veririm dediğini anlatan Mustafa Bıçakçılar, Yıllar sonra o kişi vefat edince oğluna bu bıçakları bize getirmesini vasiyet etmiş. Oğlu da bıçakları aldı getirdi, bana hediye etti. Ona yeni bıçak hediye etsem de kabul etmedi. O kişilerden Allah razı olsun. Babamın yadigarı bıçakları dükkanımda sergiliyorum. Bu bıçaklar benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak dedi.
DEDESİNDEN YADİGAR
Mustafa Bıçakçılar'ın oğlu Özen Bıçakçılar da, Çok büyük zanaatkarların ellerinde yetiştik. Dedemi görmek bana nasip olmadı, ama onun yapmış olduğu yaklaşık 100 yıllık böyle bir bıçağı gördüm. Babamın da anlattığı gibi bıçağın anısı bizde çok büyük. Zamanında dedemin kendi elleriyle emekle yaptığı bıçakları çok istediğimiz halde sahibi bize vermedi. Fakat adam vefat ettikten sonra oğlu vasiyet üzerine bıçakları bize hediye etti. Dedemden bize kalan 2 bıçağı saklıyoruz. Manevi değeri çok büyük diye konuştu.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
(Özel) Unutulmaya yüz tutmuş meslek; “Kalaycılık”(Özel) Unutulmaya yüz tutmuş meslek; “Kalaycılık”
Tarsus’ta kaçak içki operasyonuTarsus’ta kaçak içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları

Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları

Eskişehir'de geri sayım bu yıl su zammı için yapıldı

Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.