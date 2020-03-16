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  4. Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamayınca bakın nasıl bir çözüm buldu

Baba yadigarı evi yıkmaya kıyamayınca bakın nasıl bir çözüm buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Artvin'de babasından kalan tek katlı ahşap evi yıkmaya kıyamayan Hasan Altınparmak, ilginç bir yönteme başvurdu. Baba yadigarına sahip çıkmakta kararlı olan Altınparmak,evi vinç yardımıyla 50 metre kadar taşıyarak iki katlı bal evinin üzerine kurdu.

Ahşap evi temelinden ayırarak köye getirttiği vinç yardımıyla 2 katlı bal evinin üzerine taşıyan Altınparmak, ev taşınırken çevre sakinlerinin olayı saniye saniye kameraya kaydettiğini söyledi.

Temelinden ayırdığı evi vinçle taşıdı

Artvin’in Borçka ilçesinde Güreşen Köyü Çarşıbaşı Mahallesinde yaşayan Hasan Altıparmak babasından yadigar kalan, tek katlı ahşap evi korumak için ilginç bir yöntem buldu.
Ahşap evini bulunduğu yerden taşımak isteyen Altıparmak, evi bozmadan nasıl taşıyacağını düşünürken, aklına vinçle bu işi çözebileceğini geldi.
Köye getirttiği vinci kullanarak ahşap evi temelinden ayırıp, iki katlı bal evinin üzerine koydu.
İçindeki eşyaları ile birlikte evi 50 metre uzaklıkta bulunan bir başka alana taşınması sırasında çevredekiler cep telefonuyla bu görüntüleri kaydetti.
Komşuların ahşap eve uçan ev ismini taktığını ifade eden Altıparmak "Ev 'baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandım. Babamdan kalan bu yadigar evi yaşatmak istedim" dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hasan Altınparmak

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