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Baba yadigarı kokuları yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 13:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babalarından öğrendikleri kolonyacılık mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, 72 yıllık geçmişe sahip kokuları müşterilerine sunmaya devam ediyor - Emine Olguntürk: - "Bir müşterimiz geldi ve kayınpederinin alzaymır hastası olduğunu söyledi. Kayınpederinin her maaşını aldığında dükkanımızdan 'gizli çiçek' isimli kokulu kolonyayı aldığını ve her şeyi unutmasına rağmen buradan kolonya aldığını unutmadığını söyledi. İnsanın koku hafızası çok güçlüdür. En son unutulan şey kokulardır"

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolonya üretimi yapan 2 kız kardeş, baba yadigarı kokuları 72 senedir yaşatmaya devam ediyor.

İstiklal Caddesi'nin en eski esnaflarından olan Hikmet Kırlı'nın 2010 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kızları Emine Olguntürk ve Letafet Sertçetin, 72 yıllık maziye sahip tarihi dükkanda kolonyacılık mesleğini özveriyle sürdürüyor.

Olguntürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1947 yılında Hikmet Kırlı tarafından açılan dükkanın önceleri tuhafiye olarak hizmet verdiğini belirtti.

Babasının İstanbul'a mal almaya gittiğinde kolonyacıları keşfettiğini aktaran Olguntürk, babasının tuhafiyenin yanında koku, kolonya gibi ürünleri de satmaya başladığını ifade etti.

Olguntürk, kentte babasının "Kolonyacı Hikmet" ve "Hikmet Kolonyaları" olarak tanındığını kaydetti.

Babasının kolonya satışına başlamasından önce şehirde sadece berberlerde kolonya kullanıldığına işaret eden Olguntürk, halktan gelen yoğun talep sonrası birkaç sene içinde babasının sadece kolonya ve koku satmaya başladığını bildirdi.

- "İnsan burnu yaklaşık 3 bin kokuyu ayırt edebiliyor"

Kokulu kolonyalara şehirlerin isimlerinin verildiğini dile getiren Olguntürk, şunları söyledi:

‘’Kokulu kolonyaların isimleri kadar kokusu da ilginçtir: Yalova geceleri, İzmit geceleri isimli kokular çok meşhurdur. Bir kokumuza da babam buradaki eski bir sokağın ismini vermiş. 'Kapanca esintisi' bu dükkanın buluşu bir kokudur. Bir müşterimiz Trabzon geceleri isimli kokuyu getirdi. Kokusu bölgemiz şehirlerinin kokusu ile oldukça benzerdi. İnsan burnu yaklaşık 3 bin kokuyu ayırt edebiliyor fakat biz 100-150 kokuyu ayırt edebilir durumdayız."

İyi bir kolonyanın nasıl anlaşılacağı hakkında bilgi veren Olguntürk, kaliteli bir kolonyanın döküldüğünde elde ıslaklık bırakmadığını, kalitesiz bir kolonyanın ise elde ıslaklık bıraktığını, bunun yanında ücretinin de kalitesini ortaya koyacağını ifade etti.

İnsanların birbirini unutabildiğini ama kokuların kolay kolay unutulmadığına dikkati çeken Olguntürk, şöyle devam etti:

"Bir müşterimiz geldi ve kayınpederinin alzaymır hastası olduğunu söyledi. Kayınpederinin her maaşını aldığında dükkanımızdan 'gizli çiçek' isimli kokulu kolonyayı aldığını ve her şeyi unutmasına rağmen buradan kolonya aldığını unutmadığını söyledi. İnsanın koku hafızası çok güçlüdür. En son unutulan şey kokulardır. İnsanlar birbirlerini unutabiliyorlar ama kokuları kolay kolay unutmuyorlar. Bu kokulu kolonyalar için hoş bir ayrıntı."

Olguntürk, kolonya çeşitlerini Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine gönderdiğini sözlerine ekledi.

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Kocaeli koku kolonya

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