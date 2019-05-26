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Baba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 12:25 | Son Güncelleme

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 6 yıl önce vefat eden Tarihçi-Yazar İlyas Karagöz’ün 80 yıllık yaşamına sığdırdığı yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı 'Livera Köyü Özel Kütüphanesi', kitapseverler ve araştırmacıların uğrak yeri oluyor.

Baba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyor

İnan KALYONCU/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Maçka ilçesinde, 6 yıl önce vefat eden Tarihçi-Yazar İlyas Karagöz’ün 80 yıllık yaşamına sığdırdığı yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı 'Livera Köyü Özel Kütüphanesi', kitapseverler ve araştırmacıların uğrak yeri oluyor. Karagöz'ün geriye bıraktığı mirasına, oğlu Mehmet Karagöz sahip çıkıyor.
Maçka ilçesinin, eski adı 'Livera' olan Yazlık Mahallesi’nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin antik tarihi ile ilgili araştırmalar yapan tarihçi- yazar İlyas Karagöz tarafından evinin bir bölümünde yaptırılan özel kütüphane, kitapseverler ve araştırmacılardan ilgi görüyor. 6 yıl önce yaşamını yitiren İlyas Karagöz'ün geriye bıraktığı kütüphaneye oğlu Mehmet Karagöz, sahip çıkıyor. Gününün büyük bölümünü kütüphanede geçiren Karagöz, 1980 yılında açılan ve yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı baba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyor. Mehmet Karagöz, baba mirasını korumak ve vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
'VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK'
'Trabzon-Maçka Yer Adları', 'Mitolojide Doğu Karadeniz', 'Tarihsel Süreçte Trabzon Halkı', 'Antik Çağlardan Günümüze Maçka İnsanı' ve 'Olaylar' adlı eserleri, biriktirdiği kitapları ve özel eşyaları da kütüphanede bir araya getiren oğlu Mehmet Karagöz, kütüphanenin herkese açık olduğunu belirtti. Karagöz, "Babam vasiyetnamesinde, kütüphanenin köyde kalmasından yana olduğunu belirtmişti. Onun isteğini yerine getirdik. Kendi bedeni nasıl ki Livera topraklarında çürüyecekse, kitaplarının da aynı yerde çürümesinden yana olduğunu bize söylemişti. Çünkü babam, ‘Ben, aç gezdim kitap aldım’ derdi. Şu anda üniversite öğrencileri araştırma yapmak için kütüphaneye geliyor. Bizler de gerekli yardımı yapıyoruz. Kütüphanemiz halka açık, bu sene Kültür Bakanlığı’nın sayesinde kütüphaneyi resmileştiriyoruz, merak eden, isteyen gelecek araştırmasını yapacak, okuyacak" dedi.
Babasına ait kitapları özenle muhafaza eden Mehmet Karagöz, resmileşmesini beklediği kütüphanenin, Türkiye’de tek özel köy kütüphanesi olduğunu da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Baba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyorBaba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyorBaba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyorBaba yadigârı kütüphaneyle yakından ilgileniyor

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