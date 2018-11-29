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Babaanne cinayeti sanığı Fadime'ye, önce müebbet sonra 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 6 yıl önce babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Fadime Boraze (24), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Babaanne cinayeti sanığı Fadime'ye, önce müebbet sonra 10 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 6 yıl önce babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Fadime Boraze (24), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, son sözünde suçsuz olduğunu söyleyen torunun cezasını, olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıla düşürdü.
Olay, 28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş halde bulundu. Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Aradan geçen 6 yılda olayın failleri bulunamadı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatıyla özel bir ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze cinayeti yeniden mercek altına alındı. 6 ay süren teknik takip ve çok sayıda kişiden alınan ifadeler sonucu, yaşlı kadının, bir televizyon kanalındaki programa da katılan oğlu Faruk Boraze(55), gelini Songül Boraze(56) ve torunu Fadime Boraze gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fadime Boraze tutuklanarak cezaevine konulurken, anne ve babası serbest bırakıldı.
SON SÖZÜ, 'SUÇSUZUM' OLDU
Kamuoyunda 'Kesik baş cinayeti' olarak da bilinen ve Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının dördüncü duruşmasında, tutuklu sanık Fadime Boraze ile öldürülen kadının oğlu Mustafa Boraze ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçsuz olduğunu savunan sanık Fadime Boraze, "Babaannemi o vaziyette gördüğüm için yardım ettim. Onu, o halde bırakmaya vicdanım el vermedi. Yardım etmeseydim ömür boyu vicdan azabı çekerdim. Yardım ettiğim için vicdanım şimdi rahat. Gerçek suçluların ortaya çıkmasını ve bulunmasını istiyorum. Senelerce üstümüze gelip, iftira attılar. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Son sözünün sorulması üzerine de "Gerçek suçlular bulunsun, diyeceğim bir şey yok. Beraatimi istiyorum" dedi.
CEZA 10 YILA İNDİRİLDİ
Mahkeme heyeti, Fadime Boraze'yi, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme olay tarihinde 17 yaşında olan sanığın cezasını, 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıla düşürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verilen torun, cezaevine geri götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Babaanne cinayeti sanığı Fadime'ye, önce müebbet sonra 10 yıl hapis

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