Babaanne cinayeti sanığı: Yoruldum artık, tahliyemi istiyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 6 yıl önce cinayete kurban giden babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı için öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze (24), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçsuz olduğunu öne süren sanık, "Yoruldum artık, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

Olay, 28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatıyla özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze cinayeti dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve çok sayıda kişiden alınan ifadeler sonucu, yaşlı kadının, torunları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla, Pembe Boraze'nin torunu Fadime Boraze ile gelini Songül Boraze (56) ve oğlu Faruk Boraze (55) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fadime Boraze tutuklanarak, cezaevine konulurken, anne ve babası ise salıverildi.

TV PROGRAMINA KATILDILAR

Kamuoyunda 'Kesik baş cinayeti' diye de bilinen olayın ardından, şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Fadime Boraze ile öldürülen kadının kızı davacı Fedakâr K. ve Mustafa B. ile avukatları hazır bulundu. Babaannesini öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Tutukluluk hali yönünden söz verilen 6 aydır cezaevinde bulunan sanık, "Yoruldum artık, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Fadime Boraze'nin tutukluluk halinin devamına ve 1 tanığın daha dinlenmesine karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

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