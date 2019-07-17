Babaanne cinayetinde geline zorla getirme kararı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Pembe Boraze'nin (82) evinin balkonunda boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı üzerine torun Fadime Boraze'nin (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen Fadime Boraze'nin annesi tutuksuz sanık Songül Boraze'nin (56) zorla getirilmesi, firari sanık diğer torun Rukiye K. hakkındaki yakalama kararının ise infazının beklenmesine karar verdi.

28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş halde bulundu. Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze ile torunları Fadime Boraze ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, torunlarının mahallede dedikodusunu çıkardığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Aradan geçen 6 yılda olayın failleri bulunamadı. 6 yıl sonra yeniden dosyayı açan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından, yaşlı kadının oğlu Faruk Boraze (55) ile gelini Songül ve torunu Fadime Boraze'yi tekrar gözaltına aldı. Rukiye K.'nın ise evlenerek yurt dışına gittiği belirlendi. Fadime Boraze, mahkemece tutuklanırken, anne ve babası serbest bırakıldı. Rukiye K. hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

10 YIL HAPİS

Soruşturma sonunda açılan davada, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fadime Boraze'ye, geçen yıl 29 Kasım'da görülen karar duruşmasında 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 10 yıla düşürüldü. Mahkemenin kararı ardından Fadime Boraze'nin avukatının suç duyurusunda bulunduğu anne Songül Boraze ve diğer kızı Rukiye K. hakkında yeniden soruşturma başlatıldı ve ikisi hakkında Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan dava açıldı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Öte yandan İstinaf Mahkemesi, Fadime Boraze'ye verilen hapis cezası kararını usül yönünden bozdu. Ankara İstinaf Mahkemesi, tutuklu sanık Fadime Boraze’nin tek başına yargılanmaması, annesi ve kardeşiyle aynı dosyada yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

Bozma kararı üzerine Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Songül Boraze ve kırmızı bültenle aranan Rukiye K.'nın dosyası, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fadime Boraze'nin dosyası ile birleştirildi.

'ANNE DE TUTUKLANSIN'

Mahkemede bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Fadime Boraze hazır bulunurken, tutuksuz sanık annesi Songül Boraze ile firari ablası Rukiye K. katılmadı. Ölen Pembe Boraze'nin ailesinin avukatı Şeyda Yavaş, tutuksuz Songül Boraze'nin de tutuklanmasını talep ederek, "Olay gecesi Fadime, jandarmayı arıyor ve orada jandarma ile konuşma esnasında arka planda annesi Songül'ün de, 'buraları toparlayın' tarzında bir sözü geçiyor. Jandarma ile o ses kaydının geri plan ses çözümlenmesinin yapılarak Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılmasını, aynı zamanda da annenin de tutuklu yargılanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fadime Boraze'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, tutuksuz sanık Songül Boraze hakkında da zorla getirilmesi kararı çıkardı. Mahkeme, firari sanık Rukiye K. ile ilgili yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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