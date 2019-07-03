Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ni duyan Nermin Köktaş, ilkokul öğrencisi torunu Makbule Köktaş ile bu çalışmaya katkı sunmaya karar verdi.

Torunuyla ilçede sokak sokak gezerek evleri ziyaret ettiklerini, broşürlerle insanları kansere karşı bilgilendirdiklerini anlatan Köktaş, "Yaklaşık 190 kişiyi ben hastaneye götürdüm." diye konuştu.

Vatandaşların hastalıktan korktuğunu, "Bunun stresiyle mi uğraşacağız? Zaten bu bizi öldürür." dediğini belirten Köktaş, "Onları çok zor ikna ettik. Kanserin değil ihmalin öldüreceğini anlatarak insanları kontrol yaptırmaları için hastanelere gitmeye ikna ettik. İnşallah insanlara faydalı olmuşuzdur. Biz kanserden korkmayalım, kanser bizden korksun." ifadesini kullandı.

Torun Makbule Köktaş da "Babaannemle kansere savaş açtık, bütün kadınları koruyacağız." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Elif Özdemir Özkaya ise babaanne ve torununu tebrik etti.

Babaanne ve torununun sokak sokak, kapı kapı evleri gezdiğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Kampanyamızda isteğimiz şey de buydu. Küçükler büyüklere öğretsin, büyükler de etrafındakilere anlatsın. O yüzden Makbule'ye çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde kontrolden geçen 6 kişinin bir üst sağlık kuruluşuna gitmesine vesile oldular. İnşallah erken teşhisle onların durumu sağlıklı şekilde bitmiş olacak."

