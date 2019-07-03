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Babaanne ile torunundan "Kanser Çeker Gider"e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan, Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ne gönüllü katılan 65 yaşındaki Nermin Köktaş ile 11 yaşındaki torunu, ilçeyi sokak sokak gezerek yüzlerce kadını meme kanseri konusunda uyardı - Babaanne ve torununun uyarısı sonucu sağlık kuruluşlarına giderek taramadan geçen 6 kadında meme kanseri erken teşhis edildi - Nermin Köktaş: - "Kanserin değil ihmalin öldüreceğini anlatarak insanları kontrol yaptırmaları için hastanelere gitmeye ikna ettik. Biz kanserden korkmayalım, kanser bizden korksun"

İLYAS GÜN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde oturan 65 yaşındaki Nermin Köktaş ile 11 yaşındaki torunu, gönüllü katıldıkları proje kapsamında sokak sokak gezerek yüzlerce kadına meme kanseri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ni duyan Nermin Köktaş, ilkokul öğrencisi torunu Makbule Köktaş ile bu çalışmaya katkı sunmaya karar verdi.

Önce yakın akrabalarını kanserin erken teşhisi konusunda uyarıp sağlık kuruluşlarına gitmelerini sağlayan babaanne ve torunu, daha sonra Bakanlığın "kanserin erken teşhisinin tedavi sürecindeki olumlu yanlarını" anlatan broşürlerini sokak sokak gezerek vatandaşlara dağıttı.

İlçedeki yüzlerce kişinin kanser taramasından geçmesine vesile olan babaanne ve torunu, sağlık kuruluşlarına yönlendirdikleri 6 kadının, meme kanserine yakalandıklarını öğrenmelerini sağladı.

Kadınlar, bu sayede tedavi görmeye başladı.

- "Biz kanserden korkmayalım, kanser bizden korksun"

Nermin Köktaş, AA muhabirine, torununun okulda öğrenip kendisine anlattığı projeye katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Torunuyla ilçede sokak sokak gezerek evleri ziyaret ettiklerini, broşürlerle insanları kansere karşı bilgilendirdiklerini anlatan Köktaş, "Yaklaşık 190 kişiyi ben hastaneye götürdüm." diye konuştu.

Vatandaşların hastalıktan korktuğunu, "Bunun stresiyle mi uğraşacağız? Zaten bu bizi öldürür." dediğini belirten Köktaş, "Onları çok zor ikna ettik. Kanserin değil ihmalin öldüreceğini anlatarak insanları kontrol yaptırmaları için hastanelere gitmeye ikna ettik. İnşallah insanlara faydalı olmuşuzdur. Biz kanserden korkmayalım, kanser bizden korksun." ifadesini kullandı.

Torun Makbule Köktaş da "Babaannemle kansere savaş açtık, bütün kadınları koruyacağız." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Elif Özdemir Özkaya ise babaanne ve torununu tebrik etti.

Babaanne ve torununun sokak sokak, kapı kapı evleri gezdiğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Kampanyamızda isteğimiz şey de buydu. Küçükler büyüklere öğretsin, büyükler de etrafındakilere anlatsın. O yüzden Makbule'ye çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde kontrolden geçen 6 kişinin bir üst sağlık kuruluşuna gitmesine vesile oldular. İnşallah erken teşhisle onların durumu sağlıklı şekilde bitmiş olacak."

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