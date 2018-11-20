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BABAANNE İLE TORUNUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 14 YIL 2 AY HAPİS

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

  Ümraniye'de nişanlandığı gece alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrah Bozdemir, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
Ümraniye'de nişanlandığı gece alkollü araç kullanırken Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Emrah Bozdemir, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bozdemir (33), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Karar vereceğini söyleyen mahkeme başkanı Emrah Bozdemir'e son sözlerini sordu. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Emrah Bozdemir, "Ölenlere rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Olaydan sonra olay yerinden kaçmadığını savunan Emrah Bozdemir, "Yardımcı olmak için araçtan indim. Görüntülerde vardır. Allah izin verseydi evli olacaktım, kader diye bir şey var" dedi.

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, Emrah Bozdemir'i, "Taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçunu bilinçli taksirle işlediğine hükmeden mahkeme, cezayı 14 yıl 2 aya çıkardı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi yapmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in yönetimindeki aracın 7 Nisan 2018 tarihinde taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümlerine neden olduğu belirtildi.
Şüpheli Emrah Bozdemir'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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