Babaanne ve torunu ezen alkollü sürücünün cezası düşürüldü

Ümraniye’de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan alkollü sürücünün 14 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay’ın iki kez bozma kararının ardından 12 yıl 15 güne düşürüldü.

Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’e çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Emrah Bozdemir, Yargıtay’ın ikinci kez bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir SEGBİS(Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Hukuken kaza olsa da cinayettir”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Halit Taygün, “Sanık sarhoş bir biçimde hız sınırlarının üzerinde araç kontrolünü kaybederek, sür’atli bir şekilde babaanne ve torununun vefatına neden olmuştur. Bunun adı her ne kadar hukuken kaza olsa da, cinayettir. Sanık asli ve tam kusurludur. Cezalandırılsın” dedi.

Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir, “Ben öncelikle acılı aileye sabır ve başsağlığı diliyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Böylesine bir kaza yaşandığı için çok üzgünüm. Hiç yaşansın istemezdim” diyerek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.