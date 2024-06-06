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'Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler' Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: 'Ne pis kokmuştu' diye anlatırdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.06.2024 12:23
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm stüdyoyu buz kestiren bir iddia ortaya atıldı. Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet stüdyoya geldi ve babaannesi ile halasının bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlattı. Dehşete düşüren iddia sonrası tüm stüdyo şoke olurken Müge Anlı, Ahmet'in "Babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı" dediğini söyledi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

'Babaannem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler' Müge Anlı'da dehşete düşüren iddia: 'Ne pis kokmuştu' diye anlatırdı

Müge Anlı'nın programında dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Önceki programda 2 aydır kayıp olan Güllü Çolak, Müge Anlı'da bulunmuştu. Yayına bağlanan ve Mehmet'in başına parke taşıyla vurduğunu anlatan Güllü kimseyle evlenmediğini, baba evine geri döndüğünü belirtmişti. Güllü Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, Mehmet'in o kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlatmıştı. Bugünkü yayında kan donduran iddialar ortaya atıldı.

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Müge Anlı programda "Tabii Güllü'yü ararken bir sürü şeyler ortaya çıktı. Ben açıkçası hala daha Güllü'nün kimden kaç tane çocuğu var, arada kimlerle ne olmuş ben anlamadım yani. Sen de net olarak biliyor musun Mehmet bilmiyorum. Sen de dün heyecanlandın herhalde, çok anlatamadın da. Ama Güllü'nün bu kadar çok hani ondan bu çocuk bundan bu çocuk olması bize garip gelmişti. Güllü'nün bugün senden önceki eşi de buraya geldi Murat Bey. Aslında Murat hem Güllü'ye kızgın hem de sana kızgın Çünkü sen de onun karısını kaçırmışsın" dedi.

Bunun üzerine Mehmet "Hayır abla ben kaçırmadım" deyince Anlı "Öyle diyor." dedi. Bunun üzerine Mehmet "Ben kaçırmadım ben annesinin evinden aldım" ifadelerini kullandı. Sonrasında stüdyoya Murat geldi.

"BUNU BİLİP DE SÖYLEMEMEK DE SUÇ"

Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Benim anladığım kadarıyla Ahmet ya ben teşekkür ediyorum geldiğin için. Çünkü hep söylüyorum insanın bildiklerini saklaması doğru bir şey değildir. Yani bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Şimdi bu benden çıkmasın ondan çıkmasın demişsin ama..." ifadelerini kullandı.

Ahmet ise "Hayır benden çıkmasın demedim" deyince Anlı "Bunu bilip de söylememek de suç." dedi. Ardından Ahmet, "Ya bunu anlattıklarında zaten biz ergenlik çağındaydık hani biliyor musun. Güler geçerdik yani kardeşlerim falan da duydu. Birçok kişi duydu da bunu hani o zamanlar biz ergenlik çağındaydık, güler geçerdik yani bunların anlattığı şeylere. Üstünde durup da sürekli anlattıklarında yani sürekli konu haline getirdiklerinde üçü beraber... O yüzden ben dile getirdim" şeklinde konuştu.

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"EVDE ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER"

Bunun üzerine Müge Anlı "Ben teşekkür ediyorum bunu dile getirdiğin için. Aferin sana. Halam Güllü, annesi Cennet ve halam Güllü'nün erkek kardeşi olan Durdu Amcam Kahramanmaraş'ta yine bir adama musallat oldular demişsin ki Mehmet sen de biliyormuşsun bunu. 7-8 yıl önce oldu bu olay. Adam çok zengindi çok paralarını yediler. Adam da işi uyanınca bunlara taktı, belalı bir adamdı. Hatta Durdu Amcam bu adamdan korktuğu için adını Taner olarak değiştirdi. Adamdan kurtulamayınca adamı eve konuşmak için çağırdılar ve evde öldürüp kıyma makinesinde çektiler. Cennet babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı demiş Ahmet." şeklinde Ahmet'in anlattıklarını anlattı. O sırada tüm stüdyo şoke oldu.

"NE PİS KOKMUŞTU DİYE ANLATIRLARDI DİYE ÇOCUK DUYMUŞ"

Müge Anlı "Şimdi kim bu adam bilmiyoruz tabii yani birileri de demek ki bir adamı Kahramanmaraş'ta kayıp olarak arıyor herhalde. Yani şimdi Ahmet de bunu söyleyince dedim ki böyle bir şey varsa biz bunu saklayamayız. Biz de suçlu olmuş oluruz
yani böyle bir suç eğer evde konuşuluyorsa. Bir de ne pis kokmuştu diye anlatırlardı diye çocuk duymuş. Öldürüp kıyma makinesinde çektiler diyor." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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