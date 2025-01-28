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  4. Babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı: "Ölen babamın ruhunu taşıyorum"

Babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı: "Ölen babamın ruhunu taşıyorum"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.01.2025 17:51
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Mersin'de kan donduran olay! Cezaevinden 3 gün önce çıkan ve çıktığı gibi babaannesi Gülizar ve dedesi Hüseyin Ateş'i bıçakla boğazlarını keserek öldüren 20 yaşındaki Hüseyin Ateş tutuklandı. Ateşin madde bağımlılığı olduğu ve ifadesinde, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" dediği belirtildi.

Babaannesi ve dedesini öldüren madde bağımlısı: "Ölen babamın ruhunu taşıyorum"

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Madde bağımlısı Hüseyin Ateş ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve aynı ismi taşıyan dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ateş, bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı.

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APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, Hüseyin Ateş'i, kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin Ateş'in olaydan 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

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"ÖLDÜRDÜM, RAHATLADIM"

Emniyetteki ifadesinde "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" diyen Hüseyin Ateş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş, sevk sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" diye konuştu.

Ateş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
cezaevi bıçak boğaz dede
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