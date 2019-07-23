HABER

Babaannesini darbederek parasını aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek 150 lirasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki genç tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babaannesini darbederek parasını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Pakize K. (74), polis merkezine giderek torunu D.C.K'nin (17) kendisini darbedip 150 lirasını aldığını belirterek şikayetçi oldu.

Şüpheli D.C.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
35 yıllık çileyi bitirdi35 yıllık çileyi bitirdi
Derecik'te bunaltan sıcaklarDerecik'te bunaltan sıcaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babaanne darp Elbistan Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu! 125 gözaltı

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.