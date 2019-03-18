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Babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası

Adana'da para vermediği için babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Canik (27) ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın, emniyetteki ifadesinin bulunduğu tutanakta imzası yer alan polis memurları tanık olarak dinlendi.

Polis memurları İ.G. ve F.B, sanığın, avukatı huzurunda ifadesini aldıklarını belirterek, "Kendisi ifade verebilecek durumdaydı. Herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık." dedi.

Sanığın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, olay yeri inceleme polislerinin de tanık olarak dinlenmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, Canik'in cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Canik ise babaannesini öldürmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, "basit haksız tahrik" gerekçesiyle ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak sanığın cezasını 20 yıla indirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Elif Tul (83), geçen yıl 16 Nisan'da evinde ölü bulunmuş, kadının torunu İsmail Canik katil zanlısı olarak tutuklanmıştı.

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