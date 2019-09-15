Babaannesini öldüren genç polise teslim oldu

Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, tartıştığı babaannesi Fatma Çekiç'i (59) bıçaklayarak öldüren Atakan Akbulut (18), polise gidip teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde, Gemilerçeği Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Akbulut, evde yalnız yaşayan babaannesi Fatma Çekiç ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iddiaya göre Akbulut, babaannesini bıçakladı. Vücüduna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalıp yere yığılan Fatma Çekiç, olay yerinde yaşamını yitirirdi. Akbulut da Çınarlar Polis Merkezine giderek babaannesini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti. Polis ekipleri, evdeki kontrollerinde Fatma Çekiç'in cansız bedenini buldu. Çekiç'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

