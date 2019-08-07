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Babaannesini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Adana'da tartıştığı babaannesini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Adana'da, tartıştığı babaannesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Olcay Kaymaz (19) ile avukatı katıldı.

Heyetin son savunmasını sorduğu Kaymaz, babaannesi Nazlı Kaymaz'ı (74) kasten öldürmediğini iddia ederek, babaannesi ile annesi arasında sık sık tartışma yaşandığını ileri sürdü.

Tartışmalar üzerine konuşmak için babaannesinin yanına gittiğini anlatan Kaymaz, "Babaanneme gittiğimde korkutmak için yanıma babamın tüfeğini de aldım. Vurma gibi bir niyetim yoktu. Konuşurken babam geldi, susmamı isteyerek beni itekledi. Babaannem de 'Ortak su ve elektrik faturalarını ödeyin, yoksa gidin' dedi. Bu söze sinirlenerek tüfeği elime aldım. Bu esnada silah ateş aldı." diye konuştu.

Müşteki Arzu Kaymaz ise yeğeni olan sanığın, merdivenin kenarına koyduğu tüfekle kasıtlı olarak ateş ettiğini iddia etti.

Heyet, sanığın önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, sonrasında da "Haksız tahrik" ve "Duruşmadaki iyi hal" gerekçeleriyle cezanın 20 yıla indirilmesine karar verdi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 26 Ocak 2019'da meydana gelen olayda Nazlı Kaymaz, tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan torunu Olcay Kaymaz tutuklanmıştı.

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