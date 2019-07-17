Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fadime Boraze'nin yeniden yargılanması sürüyor.

Boraze hakkında yerel mahkemece verilen hüküm kararının, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından, dava dosyası birleştirilerek Fadime Boraze ile firari ablası ve annesinin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı, taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki avukatı, olay günü 156'ya yapılan ihbarda, telefonun edildiği yerden gelen, sanık Songül Boraze'ye ait olduğu değerlendirilen ve askerlerle ilgili konuşmanın geçtiği, "toparlayın burayı" şeklindeki arka ses çözüm kaydının ilgili kuruma gönderilmesini istedi.

Avukatın bu talebini reddeden mahkeme heyeti, daha önce hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Almanya'da olduğu değerlendirilen firari sanık Rukiye Karaşahin hakkındaki yakalama kararının devamına, duruşmaya gelmeyen anne Songül Boraze'nin de zorla getirilmesine karar verdi.