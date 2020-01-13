Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı dava

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen Penbe Boraze'nin (82) cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatmış, kadının torunlarından Fadime Boraze (24) 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Öte yandan mahkeme heyeti hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen Fadime Boraze'nin ablası firari sanık Rukiye Karaşahin'in dosyasının tefrik edilmesine hükmetti.

Savcı, mütalaasında, Fadime Boraze ile annesi tutuksuz sanık Songül Boraze'nin "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "Suça iştirak" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için babaannelerini kız kardeşiyle öldürdüklerini itiraf eden Fadime Boraze, tutuklanmıştı.

Sanığın, annesi Songül Boraze ile cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablası Rukiye Karaşahin hakkında, suça iştirak ettikleri iddiasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Fadime Boraze ile aynı olay kapsamında suçu iştirak halinde işledikleri iddiasıyla sanığın cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablası ve annesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı dosyadan yargılandığı davalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bozma ilamı vererek iki dosyanın birleştirilmesini istemişti.

