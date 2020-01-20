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  4. Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı davada karar

Babaannesini öldüren sanığın yeniden yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa ikinci kez yargılandığı davada aynı ceza verildi, annesi ise beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 8 yıl önce babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada suç tarihinde 17 yaşında olan tutuklu sanık F.B. (25) ile annesi tutuksuz sanık S.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık F.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "8 yıldır ailem ve benim çekmediğim kalmadı. Hakkımdaki asılsız suçlamaları kabul etmiyorum. Benim yerim babaannemin katilini bulma yeridir. Allah üzerime suç atanları ortaya çıkaracak." diye konuştu.

Müşteki avukatı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan S.B. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında suça sürüklenen çocuğun eyleminin cezalandırılmasını ve sanık S.B'nin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'yi "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan daha önceki davadaki gibi yeniden 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, sanık S.B'nin beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, önceki celse hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen F.B'nin ablası firari sanık R.K'nin dosyasının tefrik edilmesine hükmetmişti.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen Penbe Boraze'nin (82) cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatmış, kadının torunlarından F.B. 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için babaannelerini kız kardeşiyle öldürdüklerini itiraf ettiği belirtilen F.B. ile annesi S.B. ve cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen R.K. hakkında suça iştirak ettikleri iddiasıyla dava açılmış ancak sanığın anne ve ablasının dosyaları ayrılmıştı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan F.B. "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık F.B. ile suçu iştirak halinde işledikleri iddiasıyla firari ablası ve annesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı dosyadan yargılandığı davalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuş ve iki dosyanın birleştirilmesini istemişti.

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Fadime Boraze Kayseri

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