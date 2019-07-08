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Babaannesini öldüren sanık yeniden yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin yerel mahkemenin kararını bozması nedeniyle yeniden yargılanmaya başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Fadime Boraze ile aynı olay kapsamında suçu iştirak halinde işledikleri iddiasıyla sanığın ablası ve annesinin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı dosyadan yargılandığı davalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bozma ilamı vererek iki dosyanın birleştirilmesini istedi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Fadime Boraze, müştekiler ve taraf avukatı hazır bulundu.

Sanık Boraze, önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. 16 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Dosyaları birleştiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki evinde 28 Nisan 2012'de balta ve bıçak darbeleriyle öldürülen 82 yaşındaki Penbe Boraze'nin cinayet zanlısının bulunması için çalışma başlatmış, olay yeri inceleme ve Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması neticesinde, kadının torunlarından Fadime Boraze (24) 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki ifadesinde, dedikodularını yaptığı için babaannelerini kız kardeşiyle öldürdüklerini itiraf eden Fadime Boraze, tutuklanmıştı.

Sanığın annesi ile cinayetten sonra evlenip yurt dışına gittiği belirlenen firari ablasının, suça iştirak ettikleri iddiasıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.

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