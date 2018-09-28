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Babaannesini vuran 10 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.'yi (89) başından vurup öldüren R.D.(10)., devlet koruması altına alınarak sosyal hizmetler yurduna yerleştirildi.

Babaannesini vuran 10 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

Hasan BÖLÜKBAY/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.'yi (89) başından vurup öldüren R.D.(10)., devlet koruması altına alınarak sosyal hizmetler yurduna yerleştirildi. Babası M.D. (49) hakkında ise 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve tabancayı muhafaza etmemek' suçundan soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 851'inci Sokak'taki apartmanda meydana geldi. R.D., evde babası M.D.'ye ait oyuncak sandığı tabancayla oynamaya başladı. İddiaya göre tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan 2 kurşun, karşısında oturan babaannesi Ummahan D.'nin başına ve çenesine isabet etti. Yaralanan Ummahan D., kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ummahan D., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayın ardından R.D., pedagog gözetiminde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. R.D. daha sonra sosyal hizmetler yurduna yerleştirildi. Babası M.D. (49) hakkında ise 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve tabancayı muhafaza etmemek' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Babaannesini vuran 10 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındıBabaannesini vuran 10 yaşındaki çocuk, devlet korumasına alındı

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