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Babaannesinin bileziklerini gasp eden torun ve arkadaşına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de dedesini etkisiz hale getirip, babaannesinin  kolundaki 2 bileziği gasp ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Enis Msmımı (18) ile arkadaşı Mahmud Massini (18), 5'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de dedesini etkisiz hale getirip, babaannesinin kolundaki 2 bileziği gasp ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Enis Msmımı (18) ile arkadaşı Mahmud Massini (18), 5'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Geçen Haziran ayında merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Enis Msmımı, uzaktan akrabası ve arkadaşı olan Mahmud Massini ile dedesi Hamdo Msmımı (60) ve babaannesi Hatice el Mücbel (55) ile birlikte yaşadığı eve gitti. Yüzünde maske olan iki gençten Mahmud, dede Hamdo’nun kolundan tuttu. Torun Enis ise, içeri girerek, babaannesi Hatice’nin kolunda bulunan 2 bileziği alarak, kaçtı. Çiftin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, şüphelilerin torun Enis ile arkadaşı Mahmud olduğunu belirledi. Şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'BİLEZİKLERİ BEN ALIP DEDEME VERDİM'
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hazır bulundu. Türkçe savunma yapan Enis Mssımı, "Daha önce çalıştığım para ile 2 bilezik alıp, dedeme verdim. Paraya ihtiyacım olduğu için bilezikleri istedim; ancak dedem, 'Boş yere harcama' diyerek, vermedi. Arkadaşıma durumu anlatıp, içeri girip, habersizce bilezikleri alacaktım. Kapıdan ses gelince ve dedem kapıyı açınca Mahmud dedemi tuttu. Ninemin kolundaki 2 bileziği alıp, kaçtık. Yüzümüz kapalıydı. Çok pişman oldum. Uyuyamadım. Dedemin yanına gidip, bilezikleri geri verdim" dedi.
Hamdo Msmımı ve eşi de bileziklerin torunlarına ait olduğunu ileri sürerek, şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mahmud Massini ve Enis Mssımı'ye 'yağma' suçundan 5'er yıl 5'er ay hapis cezası verip, tahliyelerini kararlaştırdı.

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