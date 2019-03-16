HABER

Babaannesinin vasiyeti üzerine yeni aldığı traktörle mezarına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, çiftçi İbrahim Karakuş (40), 15 yıl önce yaşamını yitiren babaannesi Hacı Döndü Karakuş'un (90) mezarına, vasiyeti üzerine yeni aldığı traktör ile gitti.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, çiftçi İbrahim Karakuş (40), 15 yıl önce yaşamını yitiren babaannesi Hacı Döndü Karakuş'un (90) mezarına, vasiyeti üzerine yeni aldığı traktör ile gitti. Karakuş, "'Eğer bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem mezarıma getir' vasiyetinde bulundu. Ben de sözümü yerine getirdim" dedi. Keskin ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İbrahim Karakuş'un babaannesi Hacı Döndü Karakuş, 2004 yılında yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu hayatını kaybetti. Ölmeden önce torunu İbrahim Karakuş'a, ikinci el traktör alırken, biriktirdiği parayı vererek, destek olan Hacı Döndü Karakuş, "Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem motoru aldığın gün eve gitmeden, mezarıma getir" vasiyetinde bulundu. Önceki gün 130 bin TL'ye sıfır traktör alan İbrahim Karakuş, babaannesinin vasiyetini yerine getirdi. Karakuş, yeni aldığı traktörüyle babaannesinin mezarına gitti. Traktörü mezarın yanına park eden Karakuş, "Babaanne Allah razı olsun. Vasiyetini yerine getirdim. İnşallah traktörümü görmüşsündür" diyerek, dua etti. İbrahim Karakuş, babaannesinin zor şartlarda, tarlada hayvanlarla çift sürdüğünü söyledi. İlk traktörü babaannesinin yardımıyla aldığını anlatan Karakuş, "Babaannem vasiyet etmişti. 'Eğer olur da bir gün sıfır motor alırsan, ben göremezsem, motoru aldığın gün eve gitmeden, mezarıma getir' demişti. O nedenle babaanneme getirip, motoru göstermek istedim. Babaannemin emeği bizlerde çok. Bunu herkes biliyor. Nurlar içerisinde yatsın. 15 yıl sonra babaannemin vasiyetini yerine getirmekten çok mutluluk duyuyorum" dedi.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (2)Bakan Kasapoğlu: Bisiklet kullanımını alışkanlık haline getirmeliyiz (2)
Bakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın lezzetleri ile ilgili değerlendirmeBakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın lezzetleri ile ilgili değerlendirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.