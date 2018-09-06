Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazası davası

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen kazada, babaanne ile torununa çarparak ölümüne nede olduğu iddiasıyla yargılanan sürücünün "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Ozan Mutlu, tarafların kusur durumunun tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.
Raporda, sanık Emrah Bozdemir'in meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarından dolayı asli ve tamamen kusurlu bulunduğu, yayalar Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'in ise kazayı önlemeye yönelik alabilecekleri tedbir bulunmadığı gerekçesiyle kusurlarının bulunmadığı yönünde görüş bildirildi.
Tanık olarak dinlenilen Pelin Çevirmen sanığın nişanlısı olduğunu belirterek, "Olay günü bizim nişanımız vardı. Nişan sonunda gelenleri evlerine bırakmak için yola çıktık. Dönüş yolunda önümüzdeki araç çok yavaş şekilde seyir halindeydi. Emrah ne yapacağını bilemedi ve aracın sağından geçti. O esnada karşı tarafta park halinde olan araçların farları gözümüzü aldı. Sonra yayaları farkettik. Emrah tekrardan sağa manevra yapıp kurtarmak istedi ancak kurtaramayarak yayalara çarptı." diye konuştu:
Söz verilen sanık Emrah Bozdemir'in avukatı Gülsün Doygun ise, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna katılmadıklarını belirterek, söz konusu kazada yayaların da kusurunun bulunduğunu, bu nedenle yeniden bilirkişi raporu alınmasını istediklerini söyledi.
- Mütalaa açıklandı
Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Mustafa Cevad Telli esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Suç tarihinde alkollü olan sanığın idaresindeki otomobil ile yaya olan Ahmet Kalender ile Fatma Kalender'e çarparak ölümlerine sebebiyet verdiği belirtilen mütalaada, sanığın kazada tam kusurlu olduğunun tüm yargılama aşamalarında anlaşıldığı kaydedildi.
Mütalaada, sanığın "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Emrah Bozdemir, "Ben yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı çok üzgünüm. Adı üstünde kaza. Kesinlikle ben bu kazadan dolayı suçluyum. Ben alkollü olduğum için de burada kusurluyum evet bunu kabul ediyorum. Ancak karşı tarafın da kusuru vardır. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sanık Bozdemir'in avukatı Gülsün Doygun da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.
Müşteki ailenin avukatı Eyüp Sabri Gürsoy ise mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanığın bilinçli taksirle değil kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Emhar Bozdemir'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.
- İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sürücü Emrah Bozdemir'in sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken, taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı anlatıldı.
Kaza sonrası ağır yaralanan Fatma Kalender'in 8 Nisan'da, Ahmet Yiğit Kalender'in ise 10 Nisan'da tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in olay sırasında 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İddianamede, sürücü Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
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