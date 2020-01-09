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  4. Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazasında sürücüye aynı ceza verildi

Babaanneyle torununun öldüğü trafik kazasında sürücüye aynı ceza verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Ümraniye'de babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle verilen 14 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada aynı cezayı aldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle mahkemece verilen 14 yıl 2 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada aynı hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Bozdemir ile avukatı katıldı. Duruşmada hayatını kaybeden Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'in yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı dava dosyasının Adli Tıp Kurumu'ndan döndüğünü, hazırlanan raporda sürücü Emrah Bozdemir'in asli kusurlu, yayalar Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender'in ise kusursuz olduğu yönünde görüş bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Bozdemir'in avukatı Gülsün Doygun, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, babaanne ve torununun yola dikkatsizce indikleri için kusurlu olduklarını, müvekkilinin Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Müşteki ailenin avukatı Halit Taygün de şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, dosya kapsamında alınan 3 raporda da sanığın asli kusurlu bulunduğunu söyledi.

Son sözleri sorulan sanık Emrah Bozdemir ise hayatını kaybeden babaanne ve torununa Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Acılı aileye de sabır diliyorum. Yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı üzgün ve pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Bozdemir'i "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

- Yargıtay sanığa verilen cezayı çok bulmuştu

Sürücü Emrah Bozdemir'in 7 Nisan 2018'de sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken taşıt yolundaki Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümüne neden olmuştu.

Hazırlanan iddianamede, sürücü Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Kasım 2018'de karara bağlanan davada sanık Emrah Bozdemir, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ise sanığın bu cezasını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkında alt sınırdan çok fazla uzaklaşılarak fazla ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararı bozmuştu.

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