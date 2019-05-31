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Babaanneyle torununun ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Ümraniye'de babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olan sürücüye yerel mahkemece verilen 14 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de alkollü kullandığı araçla babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olan sürücüye ilk derece mahkemesi tarafından "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan verilen 14 yıl 2 aylık hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sürücü Emrah Bozdemir'e verilen 14 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin kararında, söz konusu kazanın 7 Nisan 2018'de meydana geldiği, sanığın kazadan 8 saat sonra yapılan ölçümde 2,15 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Adli Tıp 5. İhtisas Kurulu'nun vücuttaki alkol oranının saatte 0,15 promil azalacağı yönünde bilimsel tespiti bulunduğu vurgulanan kararda, sanığın bu şekilde olay anında 3,40 promil alkollü olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, tüm dosya kapsamına göre sanığın çok yüksek alkolle ve hızla şehir merkezinde, meskun mahalde, önünü kontrol etmeden hatalı sollamaya çıkarak, araç trafiğine göre yolun sağında bulunan 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender ve babaannesi Fatma Kalender'e çarparak ölümlerine neden olduğu aktarıldı.

Sanık Emrah Bozdemir'in birden fazla kural ihlali yapmak suretiyle bilinçli taksirle suçu işlediği aktarılan kararda, bu nedenle cezanın 14 yıl 2 ay hapis olarak belirlenmesinde "orantılılık ilkesi" gözetildiğinde bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenle yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı gerekçesiyle, sanık avukatınca yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Sanık Emrah Bozdemir'in tutukluluk halinin de devamına karar verildiği aktarılan kararda, kararın Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındığı açıklandı.

- Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürücü Emrah Bozdemir'in sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken, taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı belirtilmişti.

Kaza sonrası babaanne ile torununun tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybettikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in olay sırasında alkollü olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sürücü Bozdemir'in "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada, sanık Emrah Bozdemir, "bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ehliyetinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verilmişti.

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