Babaanneyle torununun ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı

Kararda, tüm dosya kapsamına göre sanığın çok yüksek alkolle ve hızla şehir merkezinde, meskun mahalde, önünü kontrol etmeden hatalı sollamaya çıkarak, araç trafiğine göre yolun sağında bulunan 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender ve babaannesi Fatma Kalender'e çarparak ölümlerine neden olduğu aktarıldı.

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de alkollü kullandığı araçla babaanneyle torununa çarparak ölümüne neden olan sürücüye ilk derece mahkemesi tarafından "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan verilen 14 yıl 2 aylık hapis cezası onandı.

Sanık Emrah Bozdemir'in birden fazla kural ihlali yapmak suretiyle bilinçli taksirle suçu işlediği aktarılan kararda, bu nedenle cezanın 14 yıl 2 ay hapis olarak belirlenmesinde "orantılılık ilkesi" gözetildiğinde bir isabetsizlik bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, bu nedenle yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı gerekçesiyle, sanık avukatınca yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Sanık Emrah Bozdemir'in tutukluluk halinin de devamına karar verildiği aktarılan kararda, kararın Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındığı açıklandı.

- Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürücü Emrah Bozdemir'in sevk ve idaresindeki otomobille Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nden Lokman Hekim Caddesi istikametine ilerlerken, taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile 11 yaşındaki torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı belirtilmişti.