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Babacan: ‘AKP Kuruluş İlkelerinden Uzaklaştı’

10.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Eski Başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu eski bakan Ali Babacan yeni partinin yıl sonuna kadar kurulacağını açıkladı. Karar gazetesine konuşan Babacan, AKP'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını söyledi

Babacan: ‘AKP Kuruluş İlkelerinden Uzaklaştı’

Eski Başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu eski bakan Ali Babacan yeni partinin yıl sonuna kadar kurulacağını açıkladı.

Babacan Karar gazetesine verdiği demeçte AKP’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını kaydetti ve yeni partiye liderlik edecek benzer şekilde düşünenleri bulmak için çalıştığını belirtti.

Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi olarak parti çalışmalarına dahil olmadığını ama destekleyici olduğunu vurguladı.

Partiyi 2020’den önce kurmak istediklerini söyleyen Babacan “bu biraz zaman alacak, kalite burda çok önemli” ifadesini kullandı.

Türk ekonomisinin sarmaldan çıkması gerektiğini kaydeden Babacan, yargı ve bazı dış politika konularının da ekonomik problemlerde etkili olduğunu söyledi.

İnsan hakları, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünün kendileri için dönemsel siyasi tercih olmadığını belirten Babacan, AKP’nin eskiden bu değerlere bağlı olduğunu söyledi.

Bütün bu başarılardan sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun kendilerini gerçekten üzdüğünü belirten Babacan, Türkiye’nin bu durumda olmasına gerekçe olarak AKP’nin bu değerlerden uzaklaşmasını gösterdi.

Babacan, hükümetin her vatandaşına eşit mesafede olması gerektiğini kaydetti ve “Hükümet eşit adalet ve eşit seçenek sunmalı. Adalet hükümetin var olma nedeni” ifadesini kullandı.

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