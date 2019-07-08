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Babacan AKP’den İstifa Eti

08.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Eski Başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski dışişleri bakanı Ali Babacan AKP’den istifa etti. Babacan istifasına partinin yönüyle ilgili derin farklılıkları gerekçe olarak gösterdi

Babacan AKP’den İstifa Eti

Eski Başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu eski bakan ve eski dışişleri bakanı Ali Babacan AKP’den istifa etti. Babacan istifasına partinin yönüyle ilgili derin farklılıkları gerekçe olarak gösterdi.

Babacan açıklamasında, şimdiki koşullar altında Türkiye’nin geleceği için yeni bir vizyona ihtiyacı olduğunu söyledi. Babacan, her alanda doğru analize, yeni geliştirilmiş stratejilere, planlara ve programlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Babacan, Türkiye’nin şimdiki zamanı ve geleceği için yeni bir başlangıcın önelenemez hale geldiğini de belirtti. Ali Babacan, kendisi ve birçok çalışma arkadaşının bu çabada tarihi sorumluluk hissettiğini de vurguladı.

Babacan’la eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu yıl içinde yeni bir parti kuaracakları belirtiliyor.

Babacan AKP hükümetinin ilk yıllarında ekonomi ve dışişleri bakanı olarak görev yaptı. 2009-2015 yılları arasında da başbakan yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

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