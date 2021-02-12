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Babacan: AKP'nin uykularını kaçırıyoruz

12.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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DEVA lideri Ali Babacan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada AKP'nin kendilerinden çekindiğini belirterek "Uykularının kaçtığını düşünüyoruz" dedi.

Babacan, HDP heyetine verdikleri mesajı da açıkladı.Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, DW Türkçe'ye verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısından parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına, HDP heyetiyle yaptıkları görüşmeden basın özgürlüğüne dek birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Nevşin Mengü Soruyor" programına konuk olan Babacan, Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını "gerçekçi" bulmadıklarını belirterek "Acil olan sistem değişikliği" dedi. Parlamenter sisteme geçişin gerekli olduğunu söyleyen Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak bir aday gösterilebileceğini ancak bu adayın da parlamenter geçişi sağlama sözü vermesi gerektiğini ifade etti.

Kendilerinin de bir anayasa değişikliği önerisi olduğunu hatırlatan Babacan, bunun yeni bir anayasa yapma çalışması olmadığının altını çizdi. Şu an Türkiye'de "ciddi çatlaklar" olduğunu belirten Babacan, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi.

İktidara "zihniyet" eleştirisi

İktidarda "zihniyet" sorunu olduğunu vurgulayan Babacan, "Şu anda Türkiye'yi yöneten zihniyet yanlış bir zihniyet. Bu zihniyet sistem ne olursa olsun bu ülkede güçler ayrımına, yargının bağımsız olmasına inanmıyor. Şimdi böyle bir zihniyetle başkanlık sistemini ya da parlamenter sistemi konuşsanız ne olur?" dedi.

Bir izleyicinin "Erdoğan'dan çekiniyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine kimseden "korkmadıklarını" söyleyen Babacan, asıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) DEVA Partisi'nden çekindiğini belirtti. Babacan, "Bizi çok yakından izliyorlar ve gerçekten uykularının kaçtığını düşünüyoruz" dedi.

TRT tepkisi

İktidarın demokrasi arzusu olduğuna inanabilmeleri için somut adımlar görmeleri gerektiğini söyleyen Babacan, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargıya ve basına müdahale etmekten derhal vazgeçmesi gibi gelişmelerin iktidar açısından bir "samimiyet testi" olacağını belirtti. Babacan, "Mesela TRT'ye dönüp, 'Sen 84 milyondan kesilen elektrik paralarıyla finansmanını sağlamıyor musun? Bütün 84 milyondan aldığın parayı nasıl olur da sadece tek bir partinin propagandasını yapmakta kullanırsın?' demesi lazım" diye konuştu.

HDP'ye mesaj

DEVA lideri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyetiyle yaptıkları görüşmeye de değindi. Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki heyete, "Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirttik. Siyasetin üzerinde hiçbir örgütün gölgesinin dolaşmaması gerektiğini söyledik" ifadesini kullandı.

DW/EC,CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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