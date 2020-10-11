Babacan: “Bu Yönetim Yeniden Kürt Sorunu Yaratıyor”

Batman İl Binasının açılışını yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha sonra il kongresine katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Babacan, sözlerine Corona Virüsü salgını ilgili gelişmelerle başladı. Batman’ın salgından en fazla etkilenen iller arasında olduğunu savunan Babacan, hükümetin salgını yönetemediğini söyledi. Sağlık Bakanının açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Babacan, “Türk Tabipleri Birliği aylarca sayıların yanlış olduğunu söyledi. “Bunları 5 ile 10 ile çarpın” diye feryat ediyordu ama hükümet hastalıkla mücadele edeceğine hakikati söyleyen doktorlarla mücadele etti, onları susturmaya çalışmayı tercih etti. Hükümetin küçük ortağı Tabipler Birliği'ni ihanetle suçladı, kapatılsın dedi. Zaten beğenmedikleri bir fikirle karşı karşıya kaldıkları zaman ya da açıkları, doğruyu söylemedikleri ortaya çıktığı zaman hemen bir hain yaftası yapıştırıyorlar maalesef. Şu anda hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain damgası yedi. Sonra ne oldu Türk Tabipleri Birliği aslında doğru söylüyormuş. Hükümet aylardır gerçek sayıları gizliyormuş. Halkımızın sağlığı onların çıkarlarına uymuyormuş. Kandırma gerekçesine ulusal çıkar bile dedi bu hükümet. Ulusal çıkarlar söz konusu ise rakamlarda doğruyu söyleyemeyebiliriz. Bu salgın hastalıktan halkımız hayatını kaybediyor. Bunun şakası yok, bundan daha büyük ulusal çıkar olamaz. Bu ülkenin halkının vatandaşının sağlığından daha büyük bir ulusal çıkar olamaz” dedi.

Hükümetin hamaset siyasetiyle ayakta kaldığını savunan Babacan, AYM’nin bile tehdit edildiğini ifade etti. Babacan, “Türkiye'nin başarılı olduğu tek bir alan dahi kalmadı. Başarı ortaya koymayınca nasıl konuşacaksın? Boyuna hamaset, şu düşman, bu düşman ötekileştirmeye kutuplaştırma topluma sürekli negatif duygular yükleme. Mevcut hükümetin memleket insanı için umut üretme imkanı kalmadı, insanlara gelecek vaadi sağlayamayınca, dönüp bu ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışıyor. Düşmanlarla kolluk güçleriyle, yargıyı siyasi amaçları doğrultusunda kullanarak korkutuyorlar. Böyle yönetmeye çalışıyorlar ama bu yol çıkmaz bir yoldur. Bu yolun sonu kapalı, bir yere gitmeyecek. Şu anda ülkede insan hakları ayaklar altında, ifade özgürlüğü kalmadı. Bu ülkede Anayasa Mahkemesi üyelerine bile tehditler savuruyorlar. İşlerine gelmeyen bir karar olursa Anayasa Mahkemesi’ne hemen tehdit savuruyor. Osman Kavala için bir dosya daha alelacele yetiştirilmiş, biliyorsunuz orada bir hukuk garabeti devam ediyor süre doluyor beraat, arkasında o gün pat diye yeni bir iddianame. ‘O biraz daha dursun içerde’ deniyor. Dosya toparlanıyor hemen bir başka dosya. Bu bir örnek belki ama yargının nasıl siyasi obje, nasıl siyasi yönetimin amacına hizmet eder hale getirildiğinin çok acı örnekleri bunlar. Telefonda alınan talimatlarla, gönderilen pusulalarla, aracılarla gidip yargıyı tehdit ya da teşvik etmesi ile değil, hukuk devletine yakışır yargı olmalı” diye konuştu.

Kayyum Tepkisi

Kayyum atamalarını da eleştiren Babacan, “Bu Hukuksuz uygulamalar karşısında hep beraber, dimdik ayakta olmak zorundayız. Hangi parti olursa olsun bir hukuksuzluk karşısında Türkiye topyekün itiraz etmelidir. Bugün o parti olur, yarın şu parti olur, öbür gün başka partiye olur. Biz burada ilkeli bir tutum gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Teröre Karşıyız”

Teröre ve şiddete karşı olduklarını vurgulayan Babacan, “Biz devletin, terörü ve terör örgütünü gerekçe gösterip yaptığı her türlü hukuksuz uygulamaya karşıyız. Terör örgütünün de farklı gerekçeleri gösterip uyguladığı şiddete karşıyız. Biz halkımızın hukuksuz baskı politikalarıyla, terör örgütünün baskısı arasında sıkıştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Biz demokratik siyaset için buradayız” dedi.

“Kürt Sorunu Yeniden Yaratılıyor”

Babacan, hükümetin ve ortaklarının yeniden Kürt sorunu yarattıklarını savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu yönetim ve bu yönetimin küçük ortakları maalesef Türkiye'de yeniden bir Kürt sorunu oluşturuyor. Özellikle Kürtçeye dönük baskılarda bakıyoruz, yavaş yavaş tekrar geri geliyor. Batman'daki tabela yapbozunu hepiniz izlediniz. Bir devletin uğraştığı şey vatandaşın dilini engellemek olmamalı, böyle bir şey kabul edilemez. Devletin görevi Kürtçeyi Zazaca, Lazcayı engellemek olamaz. Bu topraklarda konuşulan her şey bizimdir zenginliğimizdir. Bir insanın ana dilinin kullanımı ve geliştirilmesi için demokratik bir hukuk devletine yakışan ne var, ne yoksa her türlü çalışmayı yapacağız ve orada cesur adımlar atacağız. Bütün temel hak ve özgürlükler tanınıp yasal ve anayasal güvence bağlanıncaya,her bir vatandaşımızın hak ve özgürlükleri sonuna kadar korununcaya kadar biz bu mücadelenin neferleri olacağız.”