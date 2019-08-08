Babacan: Çalışmaları başlattık

Babacan Kurban Bayramı mesajında katılımcılık, çoğulcu demokrasi ve diyalog vurgusu yaptı.Uzun süredir yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle gündeme gelen ve 8 Temmuz’da AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan yeni parti için çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Babacan Türk basınında yer alan Kurban Bayramı mesajında, "8 Temmuz 2019 tarihinde yaptığım açıklamada Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

En önemli çalışma ilkeleri arasında katılımcılık ve çoğulcu demokrasiye vurgu yapan Babacan, arzu ettikleri "temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu" kısa zamanda oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"Geniş bir coğrafyada ilgiyle takip ediliyoruz"

"Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların göz ardı edildiği bir dönemde başlattıkları çalışmaların sadece Türkiye’de değil, çok daha geniş bir coğrafyada ilgiyle takip edildiğini" kaydeden Babacan, "İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak, ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.