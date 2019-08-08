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Babacan: Çalışmaları başlattık

08.08.2019 13:28 | Son Güncelleme

AKP'nin kurucu üyelerinden eski bakan Ali Babacan, yeni parti için çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Babacan Kurban Bayramı mesajında katılımcılık, çoğulcu demokrasi ve diyalog vurgusu yaptı.Uzun süredir yeni parti kuracağı yönündeki haberlerle gündeme gelen ve 8 Temmuz’da AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan yeni parti için çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Babacan Türk basınında yer alan Kurban Bayramı mesajında, "8 Temmuz 2019 tarihinde yaptığım açıklamada Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

En önemli çalışma ilkeleri arasında katılımcılık ve çoğulcu demokrasiye vurgu yapan Babacan, arzu ettikleri "temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu" kısa zamanda oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

"Geniş bir coğrafyada ilgiyle takip ediliyoruz"

"Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların göz ardı edildiği bir dönemde başlattıkları çalışmaların sadece Türkiye’de değil, çok daha geniş bir coğrafyada ilgiyle takip edildiğini" kaydeden Babacan, "İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak, ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir" dedi.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu üyesi olarak siyasete adım atan ve 14 yıl partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alan Babacan, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde milletvekili olmuş, 58’inci ve 59’uncu hükümetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini yürütmüştü. 2005’te devlet bakanlığının yanında AB ile üyelik müzakerelerini yürütmek üzere başmüzakereci olarak atanan Babacan, 2007 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek aynı yıl 60’ıncı hükümetin dışişleri bakanı olarak atanmıştı.

Babacan, 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada AKP’nin uygulamalarını, "Son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım" sözleriyle eleştirerek partiden istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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