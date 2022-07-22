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Babacan'dan dikkat çeken açıklama! 'İlk turda seçimi açık arayla kazanmanın yolu...'

22.07.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlerle ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, "Doğru olanın seçimin ilk turda ve açık arayla kazanılmasıdır. İlk turda açık arayla kazanmanın yolu da 6 partinin ortak bir aday göstermesidir" diye konuştu. Açıklamasının devamında Babacan, "Bizim aslında kendimiz için kapattığımız tek seçenek, DEVA Partisi’nin kendi ismiyle seçime girmemesi diye bir şey yok" dedi.

Babacan'dan dikkat çeken açıklama! 'İlk turda seçimi açık arayla kazanmanın yolu...'

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlerle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İlk turda açık arayla kazanmanın yolu 6 partinin ortak bir aday göstermesidir" dedi. 6’lı masa dışındaki partilerle de diyalogları olduğunu aktaran Babacan "Bizim aslında kendimiz için kapattığımız tek seçenek, DEVA Partisi’nin kendi ismiyle seçime girmemesi diye bir şey yok" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kentteki bir otelde Gümüşhane’nin yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. 6’lı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili çalışmalardan da bahseden Babacan, ortak bir aday belirlenemediği takdirde DEVA Partisi’nin genel başkanının doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

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"DOĞRU OLAN SEÇİMİN İLK TURDA VE AÇIK ARAYLA KAZANILMASIDIR"

İlk turda seçimi açık ara farkla kazanmanın yolunun 6 partinin ortak bir aday göstermesi olduğunu belirten Babacan, "Şu anda hedefimiz bu ve bunun için de biz gayret de gösteriyoruz, doğrusunun da bu olacağını düşünüyoruz. Biz bunu defalarca açıkladık. Doğru olanın seçimin ilk turda ve açık arayla kazanılmasıdır. İlk turda açık arayla kazanmanın yolu da 6 partinin ortak bir aday göstermesidir. Şu andaki hedefimiz bu ama diyelim ki olmadı, diyelim ki uzlaşma sağlanmadı. Bu durumda demokrasilerde zaten doğal olan, başkanlık sisteminin geçerli olduğu bir anayasa döneminde her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Parlamenter sisteme geçildiğinde de her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Dolayısıyla bir uzlaşma olmadığı zaman mevcut sistemle seçime giderken DEVA Partisi ortak bir aday konusunda uzlaşmanın içerisinde yer alamazsa o zaman DEVA Partisi’nin genel başkanı doğal olarak DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Bizim A planımız, asıl tercihimiz altılı masadan bir ortak aday çıkarmak ve ilk turda açık ara seçimi alıp bir an önce Türkiye’nin restorasyonuna başlamak, yeniden ülkenin ayağa kaldırılması için gayrete başlamak" diye konuştu.

"BİZİM ASLINDA KENDİMİZ İÇİN KAPATTIĞIMIZ TEK SEÇENEK..."

İttifaklar dışında 6’lı masa dışındaki partilerle de diyalogları olduğunu aktaran Babacan, "Siyasi partilerle çok yakın diyaloğumuz var. Sadece 6’lı masa değil, 6’lı masa dışındaki partililerle de diyaloğumuz var. Dolayısıyla seçim kararı alındığında, seçim günü yaklaştığında partimizin yetkili kurullarıyla bunları konuşuruz, diğer diyalog içerisinde olduğumuz partilerle de bunları değerlendiririz ve nihai kararlarımızı veririz. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim aslında kendimiz için kapattığımız tek seçenek, DEVA Partisi’nin kendi ismiyle seçime girmemesi diye bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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