HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Babacan'dan gündem olan olayla ilgili açıklama: Sayın Erdoğan çıksın açıklasın

Babacan'dan gündem olan olayla ilgili açıklama: Sayın Erdoğan çıksın açıklasın

17.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın Şam'da Esad ile görüşmeye gideceğinin açıklanmasıyla ilgili olarak, "Bahsettiğiniz birkaç kişinin Şam'a gitmesinin bana göre hiçbir anlamı yok. Eğer bunlar hükümet ortağıysa Sayın Erdoğan çıksın açıklasın" dedi.

Babacan'dan gündem olan olayla ilgili açıklama: Sayın Erdoğan çıksın açıklasın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın da yer alacağı bir heyet, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşmek için Şam'a gidecek. Gündem yaratan olayla ilgili bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. "İktidarın Esad yönetimiyle ya da Şam yönetimiyle doğrudan temas mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Babacan, "Bahsettiğiniz birkaç kişinin Şam'a gitmesinin bana göre hiçbir anlamı yok. Eğer bunlar hükümet ortağıysa Sayın Erdoğan çıksın açıklasın" dedi.

thumbs_b_c_a8d8e271b64ef0cbbda92916303108ef

BABACAN: BAŞTA ŞAM YÖNETİMİ OLMAK ÜZERE...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Sığınmacı Sorununun Çözümü ve Düzensiz Göçün Önlenmesi Eylem Planı"nı açıkladı.

Hükümetin bir göç politikasının olmadığını öne süren Babacan, göç sorununa hukuk devleti ciddiyetiyle, temel insan hakları perspektifiyle yaklaştıklarını kaydetti.

Babacan, göç yönetiminde Türkiye'nin güçlü bir kurumsal yapıya ve nitelikli personele ihtiyacı olduğunu belirterek, kaçak geçişlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Asansöre bindirmediler, 'Erdoğan' sloganları attılarAli Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Asansöre bindirmediler, 'Erdoğan' sloganları attılar

Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine veya Türkiye'ye giriş yaptıkları sınır komşusuna sınır dışı edeceklerini, başka bir kimlikle ülkeye girmek isteyenleri de biyometrik kayıtlarla tespit edip engelleyeceklerini söyleyen Babacan, "Suriye'de güvenliğin sağlanması, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmelerinin şartlarının oluşturulması için başta Şam yönetimi, Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere herkesle görüşeceğiz." diye konuştu.

Babacan, Suriye'de güvenliğin sağlanmasıyla Suriyelilerin geçici koruma statülerine son vereceklerini belirtti.

"CİDDİ SAYIDA SURİYELİ VATANDAŞ YAPILDI"

Türkiye'nin hukuk sistemine göre geçici koruma altındakilerin vatandaşlığa başvuru hakkının bulunmadığını belirten Babacan, seçmen veri tabanının analizini yaptıklarını ve ciddi sayıda Suriyelinin vatandaş yapıldığını, gelecek seçimlerde de seçmen olduklarını iddia etti.

Rastgele vatandaşlık uygulamasının, Suriyelilerin geri dönüş motivasyonunu azalttığını, kimseye mevzuata aykırı vatandaşlık vermeyeceklerini bildiren Babacan, yabancıların izinsiz, ruhsatsız, kayıt dışı ve vergisiz çalışmalarının ve iş yeri açmalarının da önüne geçeceklerini kaydetti.

PERİNÇEK VE SANCAK'IN ESAD'LA GÖRÜŞMESİ: SAYIN ERDOĞAN ÇIKSIN AÇIKLASIN

Babacan, açıklamasının ardından bir gazetecinin, "İktidarın Esad yönetimiyle ya da Şam yönetimiyle doğrudan temas mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bahsettiğiniz birkaç kişinin Şam'a gitmesinin bana göre hiçbir anlamı yok. Eğer bunlar hükümet ortağıysa Sayın Erdoğan çıksın açıklasın. Burada bizim kastımız hem diplomatlar arasında hem de siyasi pozisyona sahip olan insanlar arasında bir diyaloğun ve çözüm odaklı görüşme trafiğinin başlamasıdır." dedi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'den dikkat çeken öneri!Bahçeli'den dikkat çeken öneri!
Ünlü oyuncunun kuzeniymiş! Gözyaşlarını tutamadı: Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandıÜnlü oyuncunun kuzeniymiş! Gözyaşlarını tutamadı: Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettilerSuriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad Ethem Sancak DEVA Partisi

En Çok Okunan Haberler

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel ' tartışması! 10'da 1'i kadar...

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Polis, yabancı kadınlardan fuhuş çetesi kurdu!

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Sapık dedenin foyası ortaya çıktı! Her ayrıntısı mide bulandırdı

Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia

Canlı yayında hesapları altüst edecek iddia

İlginizi Çekebilir

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.