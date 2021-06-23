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Babacan'dan 'müzik kısıtlaması' tepkisi

23.06.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Pandemiyle müziğin ne alakası var? Sizin müzisyenlerle alıp veremediğiniz ne var? Bu nasıl bir akıl dışılıktır? Müzisyenlerin hepsi açlığa mahkum edildi, inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Babacan'dan 'müzik kısıtlaması' tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde partisinin 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının döviz rezervlerinin salgın döneminde kullanıldığı iddialarının doğru olmadığını savundu.

"MÜZİSYENLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ"

Müzik kısıtlamasının gece 24.00'ten sonra devam etmesi kararının yanlış olduğunu da öne süren Babacan, "Pandemiyle müziğin ne alakası var? Sizin müzisyenlerle alıp veremediğiniz ne var? Bu nasıl bir akıl dışılıktır? Gidip de başkasından ‘Benim ihtiyacım var’ demeye çekindiği için canına kıyan kaç müzisyen oldu bu ülkede. Müzisyenlerin hepsi açlığa mahkum edildi, inanılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Babacan, burada esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

Ali Babacan, İzmir programı kapsamında partisinin Kiraz ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Babacan, burada yaptığı konuşmada, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek vatandaşları dinleyeceklerini ve çözüm programlarını anlatacaklarını söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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