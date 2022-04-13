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Babacan'dan ODTÜ'lü öğrencilere: Kimseden izin almak zorunda değiliz

13.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ODTÜ'de katılacağı bir etkinlik öncesinde bazı öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Etkinliğin iptal olmasına sebep olan protestolarla ilgili konuşan Babacan, "ODTÜ'ye giriş-çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz. Ama sorunları konuşarak çözmemiz lazım. Konuşmamak, konuşturmamak bunların demokraside yeri yok" ifadelerini kullandı.

Babacan'dan ODTÜ'lü öğrencilere: Kimseden izin almak zorunda değiliz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ziyareti öncesi protesto gösterileri düzenlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İŞKUR'U GÜÇLENDİRECEĞİZ"

DEVA Partisi lideri Babacan, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Babacan, işsizlik sorununu çözmeyi öncelik kabul ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda önce yatırımların Türkiye'ye akması için gereken güven ortamını sağlayacağız. DEVA ekonomisi, yatırımları Türkiye'ye çeken bir mıknatıs işlevi görecek. Yatırımlar aktıkça, yeni iş sahaları açılacak. İşletmelerin büyümesinin ve daha fazla istihdam oluşturmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. Birinci yılımızda istihdam teşviklerini sadeleştireceğiz. Özel istihdam bürolarını etkinleştireceğiz. İŞKUR'u güçlendireceğiz" dedi.

"BEN DE ODTÜ MEZUNUYUM"

Babacan, dün ODTÜ'de gerçekleştirmeyi planladığı öğrenci buluşmasının protestolar nedeniyle iptaline ilişkin de, "Barışçıl yöntemlerle yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri anayasal bir hak. 2011 seçimlerinden sonra Türkiye'yi yönetenlerin farklı bir yöne doğru evrildiğini herkes müşahede etti. İçeriden bunu düzeltmek için çok büyük mücadele verdik. Aynı günlerde benim yaptığım açıklamalara bakın hepsi kayıtlarda. Bakan ve başbakan yardımcısı olduğum dönemlerde de her zaman özgürlükleri savundum. Şu anda yaptığımız da budur. Ben de ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'ye giriş-çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz. Ama sorunları konuşarak çözmemiz lazım. Konuşmamak, konuşturmamak bunların demokraside yeri yok" diye konuştu. (DHA)

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ODTÜ Ali Babacan

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