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Babacan'dan, saldırıya uğrayan ilçe başkanlığında inceleme

21.09.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gece silahlı saldırıya uğrayan partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'nda incelemelerde bulundu. Babacan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada olayla ilgili yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Babacan'dan, saldırıya uğrayan ilçe başkanlığında inceleme

Silahlı saldırının gerçekleştirildiği Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'nda incelemelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, binanın zemin katında yer alan esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"HEP BERABER TAKİP EDECEĞİZ"

Ardından bazın mensuplarına açıklama yapan Babacan, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy ilçe başkanlığımızın da bulunduğu binaya silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Değerli ilçe başkanımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Bu sabah meydana gelen olayla ilgili hem emniyet hem de savcılık tarafında işleyen bir süreç var. Hep beraber bu sürecin işleyişini takip edeceğiz. Olayın tüm yönleri aydınlığa kavuşturulana kadar hukukçu arkadaşlarımız da sürecin takipçisi olacak. Bu olayın failleri kimdir, amaçları nedir, ne hedeflenmişti? Süreci hep beraber yakından izleyeceğiz. Olay bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmadan önce bunun ötesinde bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi silahlı saldırı
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