Babacan: “Dün Çözüm Sürecinde Çalıştıklarınızı Bugün Tutuklatmayın”

Partisinin Diyarbakır İl Kongresinde konuşan Deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan, HDPli belediyelere kayyum atanmasına ve Kobani olaylarıyla ilgili soruşturmanın 6 yıl sonra başlamasına tepki gösterdi.

Bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sözlerine Kürt şair ve filozofları ile Diyarbakırlı yakın dönem şairlerinin adlarını anarak başladı. Bir basın açıklaması sırasında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile Lice’de askeri mühimmatın patlaması sonucu ölen Ceylan Önkol’u da anan Babacan, Ankara Gar saldırısının yıldönümü nedeniyle, olayda ölenleri de andı.

“Hükümet ‘Kürt sorunu’ söyleminden rahatsız”

Konuşmasına Kürt sorununa değinerek başlayan Babacan, hükümetin ‘Kürt Sorunu’ lafından rahatsız olduğunu söyledi. Kürt sorunu konusunda her şeyin sona erdiğini söyleyen Babacan, “Biliyorsunuz, “Kürt sorunu” lafı bugünkü rejimi en fazla rahatsız eden söz haline gelmiş durumda. Neleri eksik ki? Ne diye hala Kürt sorunu deyip duruyorsunuz” diyorlar. Kabul etmeliyiz ki, mevcut iktidar partisinin ilk döneminde, Avrupa Birliği sürecinin hızlanmasının da katkısıyla, cesur reformlar gerçekleştirmişti. Peki şimdi durum ne? Bazı temel reformlar dışında çok fazla bir şey kalmadı geriye. Ülkeyi yönetenlerin son yıllardaki tarzı, üslubu, kendilerine buldukları yeni ortakların saplantıları doğrultusunda atılan adımlar, yeniden Kürt sorununu oluşturdu ve sorun gittikçe büyüyor. Aslında bu sorun, tüm ülkemizi, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren temel sorunların da yansıması. Şu anda toplumumuzun tüm kesimlerini etkileyen ve yeniden hızla büyüyen bir hukuk sorunumuz var. Adalet sorunumuz var. Hızla büyüyen bir eşit vatandaşlık sorunumuz var. Her şey 2005 yılında o günkü başbakanın Diyarbakır konuşmasında “Kürt sorunu vardır ve benim sorunumdur” sözleriyle başlamıştı. Ve her şey 2015’te aynı kişinin “Kardeşim ne Kürt sorunu ya? Artık Kürt sorunu yok, daha ne istiyorsun?” sözleriyle bitti” dedi.