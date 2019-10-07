Babacan ekibinden 'üçüncü ittifak' değerlendirmesi: İttifakların parçası değil, milletin üzerinde ittifak ettiği oluşum olmak istiyoruz

AKP hükümetlerinde görev bakan olarak görev alan Ali Babacan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, kuracağı partiler, şimdiden ileriye dönük "ittifak senaryoları" içinde konumlandırılmaya başlandı. Yeni oluşumların AKP-MHP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı" içinde yer almayacağı öngörülse de, ilerleyen süreçte CHP'nin başını çektiği "Millet İttifakı"nın genişlemesinde mi rol oynayacağı yoksa bir süredir seslendirilen "CHP-HDP" dışındaki partilerin oluşturacağı "Üçüncü İttifak" cephesinde mi yer alacağı merak konusu Aralık ayında parti tabelasını asmaya hazırlanan Ali Babacan cephesinde ise farklı hesaplar yapılıyor. Babacan ekibinde yer alan önemli bir isim, siyasette yer almak istedikleri pozisyonu BBC Türkçe'ye, "İttifakların bir parçası değil, milletin üzerinde ititfak ettiği bir oluşum olmak istiyoruz" sözleriyle anlattı. AKP hükümetlerinde uzun yıllar bakanlık görevinde bulunan Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi ve kadrosu hâlâ kamuoyundan sır gibi saklanıyor. Babacan, şimdiye kadar yaptığı iki yazılı açıklama ve Karar gazetesine verdiği röportaj dışında, ilk siyasi faaliyetini, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu geçen hafta ofisinde kabul ederek gerçekleştirdi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le birlikte Karamollaoğlu'nu kabul eden Babacan, görüşme sonrasında da ilk kez kameralara görüntü vermiş oldu.

"Merkez kadro netleştiriliyor" Parti kurma çalışmalarına hız verdiği belirtilen Ali Babacan'ın, partisinin kurucu kadrosunda, geniş bir siyasi yelpazeye yer vereceği belirtiliyor. Babacan ekibinde yer alan önemli bir siyasetçi, geldikleri noktayla ilgili önemli bilgiler verdi. Babacan'ın, geldiği siyasi kesimden çok farklı siyasi yelpazedeki üst düzey isimlerle görüştüğünü anlatan söz konusu siyasetçi, bu ayın ortasında partinin merkez kadrosunu netleştirmeyi hedeflediklerini anlattı: "Belki siyaseten gırtlak gırtlağa geleceğimiz, sokakta karşılaşsak selam vermekte tereddüt edecceğimiz kesimler bu hareketin içinde yer almak isiyor. Çok ilginç fikirler ortaya çıkıyor. Mesela, 'ideolojik olarak bir araya gelmemiz zor, ama başarılı olmanız lazım' diyorlar. 'İçerde katkı vermemiz daha yararlı olursa partinize katılalım, dışarıda kalmamız gerekirse öyle destek verelim. Ama bu hareketin başarılı olması lazım' diyorlar." "Ana akım iradesiyle yola çıktık" AKP içinde gerek Davutoğlu, gerekse Babacan'ın "seçim kazanamasa da, kaybettiren" rolü üstleneceği sık sık dile getiriliyor.