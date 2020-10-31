Babacan: “Gerçek Anlamda Bir Hukuk Devleti İnşa Edeceğiz’’

DEVA Partisi Gaziantep Teşkilatı’nın 1’nci Olağan İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Ali Babacan, ülkenin içinde mevcut bulunduğu durumun ülkenin kaderi olmadığını, düşmanların sayısını azaltıp dostların sayısını çoğaltmakla ülkenin aydınlık günlere yeniden kavuşabileceğini söyledi.
Sözlerine İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Ali Babacan, DEVA’nın bir kadro hareketi olduğunu aktararak, salonda bulunan kadronun tüm Türkiye’nin sorunlarını çözebilecek bir kadro olduğunu söyledi.
“İfade ve basın özgürlüklerini tesis edeceğiz”
İktidar olduklarında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerini paylaşan Babacan, “Gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz. İfade ve basın özgürlükleri olmak üzere tüm özgürlükleri tesis edeceğiz. İnsanlar sorunları konuşabilsin ki sorunlar çözülsün. En ufak bir eleştiriye tahammül etmiyorsanız sorunları kabul etmezsiniz. Sorunlar da kabul edilmeden çözülmez. Yargıyı tarafsız ve bağımsız hala getireceğiz. Mahkemelere ‘Değerli savcılar ve hakimler evrensel hukuka, anayasaya bakın vicdanınızın sesini dinleyin kararınızı öyle verin’ diyeceğiz. Bizim iktidarımızda savcılara hakimlere talimat telefonları gitmeyecek” dedi.
“Bu durum ülkenin kaderi değil”
Gaziantep Ticaret Odası ile Sanayi Odası'nı ziyaret ettiğini aktaran Babacan, “Gerçekten son derece başarılı iş insanlarımız var. Neredeyse ülke genelindeki tüm sorunlardan kendilerini izole etmişler. Canla başla çalışıyorlar. Türkiye’de son bir yıldır ihracatını arttıran tek şehir Gaziantep. Orada konuşurken iş insanları enteresan ifadeler kullandılar. Bana ‘Biz Gaziantep olarak kavgayı sevmeyiz işimize bakarız. Kavgayla gelirimizin artmayacağını biliriz. Herkesle iyi geçinmeye çalışırız’ dediler. Bakın bu çok önemli bir sorun. Atasözümüz var. Keskin sirke küpüne zarar diye. Bu ne demek. Biz ancak komşularımızla, dünyayla iyi ilişkilere sahip olursak düşmanlarımızın sayısını azaltıp dostlarımızın sayısını çoğaltırsak bu ülke aydınlığa kavuşacak. Bu durum ülkenin kaderi değil. Dünyada 200 civarı ülke var. Şimdi her ülkeyi ev zannedin dünyayı da 200 evli bir site olarak düşünün. Ailenize dönüp ‘199 komşunun hepsi bize düşman’ diyorsunuz. Şimdi problem sizde mi 199 komşuda mı? Çok yazık ediyorlar. Biz dar bir ideolojik bakışa ve şahsileştirilmiş yaklaşımlar dış politikamızda yer vermeyeceğiz” diye konuştu.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Gaziantep Teşkilatı’nın 1’nci Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Genel Sekreter Sadullah Ergin ve Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, partinin MKYK üyeleri ve çevre illerin il başkanlarının yanı sıra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Katılımın yoğun olduğu kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı.
Babacan’ın konuşmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Avukat Ertuğrul Kaya ve listesi yönetime seçildi.
Kongrenin ardından Babacan ve ekibi Gaziler Caddesi'nde halkla buluştu. Esnafla sohbet edip sorunları dinleyen Babacan’a ilgi yoğun oldu. Çok sayıda vatandaş Babacan ve eşiyle fotoğraf çektirdi. Esnaf gezisinin tamamlanmasıyla DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasına geçen Babacan, yapımı tamamlanan il başkanlığı binasının açılışını yaptı.