Babacan: “Gerçek Anlamda Bir Hukuk Devleti İnşa Edeceğiz’’

İktidar olduklarında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerini paylaşan Babacan, “Gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz. İfade ve basın özgürlükleri olmak üzere tüm özgürlükleri tesis edeceğiz. İnsanlar sorunları konuşabilsin ki sorunlar çözülsün. En ufak bir eleştiriye tahammül etmiyorsanız sorunları kabul etmezsiniz. Sorunlar da kabul edilmeden çözülmez. Yargıyı tarafsız ve bağımsız hala getireceğiz. Mahkemelere ‘Değerli savcılar ve hakimler evrensel hukuka, anayasaya bakın vicdanınızın sesini dinleyin kararınızı öyle verin’ diyeceğiz. Bizim iktidarımızda savcılara hakimlere talimat telefonları gitmeyecek” dedi.

“Bu durum ülkenin kaderi değil”

Gaziantep Ticaret Odası ile Sanayi Odası'nı ziyaret ettiğini aktaran Babacan, “Gerçekten son derece başarılı iş insanlarımız var. Neredeyse ülke genelindeki tüm sorunlardan kendilerini izole etmişler. Canla başla çalışıyorlar. Türkiye’de son bir yıldır ihracatını arttıran tek şehir Gaziantep. Orada konuşurken iş insanları enteresan ifadeler kullandılar. Bana ‘Biz Gaziantep olarak kavgayı sevmeyiz işimize bakarız. Kavgayla gelirimizin artmayacağını biliriz. Herkesle iyi geçinmeye çalışırız’ dediler. Bakın bu çok önemli bir sorun. Atasözümüz var. Keskin sirke küpüne zarar diye. Bu ne demek. Biz ancak komşularımızla, dünyayla iyi ilişkilere sahip olursak düşmanlarımızın sayısını azaltıp dostlarımızın sayısını çoğaltırsak bu ülke aydınlığa kavuşacak. Bu durum ülkenin kaderi değil. Dünyada 200 civarı ülke var. Şimdi her ülkeyi ev zannedin dünyayı da 200 evli bir site olarak düşünün. Ailenize dönüp ‘199 komşunun hepsi bize düşman’ diyorsunuz. Şimdi problem sizde mi 199 komşuda mı? Çok yazık ediyorlar. Biz dar bir ideolojik bakışa ve şahsileştirilmiş yaklaşımlar dış politikamızda yer vermeyeceğiz” diye konuştu.