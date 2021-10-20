Babacan görüntüleri paylaşıp bu sözlerle seslendi: İtibardan tasarruf olmaz diyenler biliyor mu?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haymana'da 20 yıllık esnaf ablamız anlatıyor. 'Siftah yapamıyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, elektrikleri bile açamıyoruz' diyor. İtibardan tasarruf olmaz diyenler esnafın elektrikten bile tasarruf etmek zorunda kaldığını biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Babacan paylaşımında o anın görüntülerini de yayınladı. İşte Babacan'ın o paylaşımı:

Haymana'da 20 yıllık esnaf ablamız anlatıyor:



'Siftah yapamıyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, elektrikleri bile açamıyoruz' diyor.



İtibardan tasarruf olmaz diyenler esnafın elektrikten bile tasarruf etmek zorunda kaldığını biliyor mu? pic.twitter.com/16LNQtBOOm — Ali Babacan (@alibabacan) October 20, 2021



