Babacan Holding 2019'da hedef büyüttü

İSTANBUL (AA) - Arazi değerleme ve satın alma, projelendirme, üretim, satış ve pazarlama, kentsel dönüşüm, kiralama ve yönetim alanları ile enerji, turizm ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren Babacan Holding, 2019 yatırımlarında hedef büyüttü.

Babacan Holding açıklamasına göre, Maliye ve Hazine Bakanlığı Özelleştirme İdaresinden, Beylikdüzü Kavaklı sahilinde denize sıfır konumda, 60 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi satın alan holding, bölgede bir sahil kasabası inşa edecek.

450 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje ile içerisinde yeme – içme alanları, otel, yaşlılar için sosyal donatılar, bakım evi gibi detayların yer alacağı sahil kasabası konseptini sektöre kazandıracak.

Babacan Lojistik markasıyla lojistik sektöründeki yatırımlarını da hızlandıran holding, 120 milyon liralık yatırımla, Kuzey Marmara Otoyolu’nun yeni açılan Mahmutbey-Çatalca güzergahında bulunan 42 bin metrekarelik arazi üzerinde lojistik depolama binası inşa edecek.

- "Yatırımda dev adımlar atıyoruz"