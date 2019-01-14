Babacan Holding'den kampanya

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, projeleri olan Babacan Premium ve Babacan Port Royal'de kampanya başlattı.

Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, her dönem cazip ödeme seçenekleri sunan Holding, yılın ilk kampanyasında yatırımcıları faizsiz konut sahibi yapmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında Babacan Premium projesinde 40 bin TL peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunuluyor. Her iki projeden daha uzun vadeyle konut sahibi olmak isteyenler için ise 120 ay vadeli yüzde 0,98'lik faizle ödeme imkanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, Babacan Holding olarak imza attıkları projelerle sektöre prestij kazandırırken, sundukları "benzersiz" kampanyalarla da yatırımcı dostu bir holding olmayı başardıklarını kaydetti.

Babacan, "Konumu ve konseptiyle sektörde farklı bir kulvar açan Babacan Premium ve Babacan Port Royal'de başlattığımız yeni kampanyamızla yılın ilk fırsatını yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. Bu sayede bir yandan yatırımcılarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırırken, sektördeki canlılığı diri tutmak adına sergilediğimiz öncü yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz kampanyamız sayesinde yatırımcılarımız, finansal zorluk yaşamadan Babacan Holding ailesine katılabilecekler." ifadelerini kullandı.