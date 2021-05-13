Babacan'ın açıklaması tartışmalara yol açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir programda söylediği "2018'de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu" sözlerinin yankıları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

AK Parti milletvekiliyken bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atıp, diğer yandan Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarma çalışmasının içinde yer alan Ali Babacan'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçimizdeki Mescid-İ Aksa'ları yıkmak istiyorlar' yorumunda bulunduğunu belirtti.



