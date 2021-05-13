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  4. Babacan'ın açıklaması tartışmalara yol açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Babacan'ın açıklaması tartışmalara yol açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

13.05.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Babacan'ın AK Parti milletvekiliyken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü çıkarma çalışmasının içinde yer almasına ilk yorum geldi.

Babacan'ın açıklaması tartışmalara yol açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir programda söylediği "2018'de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Aday olsa kazanıyordu" sözlerinin yankıları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

AK Parti milletvekiliyken bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak öneren teklife imza atıp, diğer yandan Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarma çalışmasının içinde yer alan Ali Babacan'ın açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçimizdeki Mescid-İ Aksa'ları yıkmak istiyorlar' yorumunda bulunduğunu belirtti.

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Abdullah Gül Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan

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