Babacan'ın sözlerine Özdağ'dan tepki! "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün"

Sosyal medya platformu Twitter'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gerginlik yaşandı. Babacan, yaptığı paylaşımda "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Babacan paylaşımında "Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz.



Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız.



Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) April 24, 2022

ÖZDAĞ: ALİ BEY DAHA FAZLA REZİL OLMADAN EVİNİZE DÖNÜN

Ali Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaşım yapan Ümit Özdağ "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün." diyerek "Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz." sözlerini kullandı.

Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün. Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz.@alibabacan https://t.co/Pzfy5wa2D5 — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 24, 2022



