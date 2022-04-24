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Babacan'ın sözlerine Özdağ'dan tepki! "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün"

24.04.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün" sözleriyle tepki gösterdi. Özdağ paylaşımında "Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın sözlerine Özdağ'dan tepki! "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün"

Sosyal medya platformu Twitter'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gerginlik yaşandı. Babacan, yaptığı paylaşımda "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Babacan paylaşımında "Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum." ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ: ALİ BEY DAHA FAZLA REZİL OLMADAN EVİNİZE DÖNÜN

Ali Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaşım yapan Ümit Özdağ "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün." diyerek "Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz." sözlerini kullandı.


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Ali Babacan Ümit Özdağ Zafer Partisi

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